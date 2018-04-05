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Россия и Сингапур обсудили развитие двусторонних отношений
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Россия и Сингапур обсудили развитие двусторонних отношений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов встретился с постоянным секретарем МИД Республики Сингапур Чи Ви Кионгом, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и региональные вопросы.
Встреча состоялась в четверг в Сингапуре.
"Были предметно рассмотрены состояние и перспективы развития российско-сингапурских отношений в приоритетных сферах, а также актуальная международная и региональная проблематика, в том числе в контексте председательства Сингапура в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2018 году", — говорится в сообщении МИД РФ.
АСЕАН (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) — региональная межправительственная организация широкого профиля, которая объединяет десять стран Юго-Восточной Азии. Россия с 1990-х годов развивает диалоговое сотрудничество с АСЕАН, участвуя в саммитах организации.
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