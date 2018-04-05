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Уже более 6 тыс. ветеранов и участников боевых действий проверили здоровье в Подмосковье
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Уже более 6 тыс. ветеранов и участников боевых действий проверили здоровье в Подмосковье 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
С начала текущего года более 6 тысяч ветеранов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«За первый квартал текущего года в Подмосковье свыше 6 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и участников боевых действий прошли диспансеризацию в медучреждениях Подмосковья, почти 1 тысяча человек осмотрены на дому. Всего в 2018 году запланирована диспансеризация почти для 16 тысяч человек данных категорий», — сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
Диспансеризацию прошли следующие категории граждан: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, других мест принудительного содержания.
По словам министра, проведен профилактический осмотр 22,5 тысяч человек. По результатам диспансеризации и профилактического осмотра каждому гражданину сформирован индивидуальный комплексный план лечебно-оздоровительных мероприятий по диспансерному наблюдению, определена потребность в амбулаторном, стационарном, санаторно-курортном лечении.
«За первый квартал 2018 года из тех, кто прошел диспансеризацию и профилактический осмотр, лечение получили свыше 25,5 тысяч человек», — добавил Марков.
Он отметил, что в стационарных отделениях государственных учреждений Московской области развернуто 500 стационарных коек для инвалидов и участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним по льготам.
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