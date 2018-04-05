В сети спорят, на кого похож сын Джанабаевой и Меладзе

На днях мальчик отпраздновал свое 14-летие.

Альбина Джанабаева долго интриговала, показывая своего подросшего сына только со спины. На днях Косте исполнилось 14 лет, но мальчик уже обогнал маму в росте! И вот пользователи сети увидели лицо подростка — споры в сети набирают обороты — на кого же похож звездный отпрыск? Мнения разделились практически пополам: кто-то считает, что Константин как две капли воды похож на маму, кто-то же видит в подростке папу. Семью Меладзе в своем Instagram показала фирма, которая устраивала для него день рождения.

Кстати, совсем недавно в интервью «Антенне» Альбина рассказывала, что за последние годы Костя сильно возмужал:

«Сейчас он вступает в переходный возраст и все чаще отстаивает свое мнение, но меня это не огорчает. Наоборот, горжусь тем, что он такой целостный, тем, что у него на все есть свое мнение. Чтобы на него повлиять, нужно приложить усилия. Он выслушает и может тактично не спорить, но если с чем-то не согласен, останется при своем. Я так привыкла к его поддержке. Здорово, когда сын просто рядом, мы можем обо всем поговорить, он может обнять с высоты своего роста, положить руку на плечо, и сразу становится спокойно».

Публикация от Сказкадариум (@skazkadarium)

4 Апр 2018 в 2:37 PDT Звезда так же рассказала про характер сына:

«Костя — парень отзывчивый, добрый, справедливый. В силу возраста немного порывистый, но в голове у него все разложено по полочкам. Его воспитание — труд коллективный. В нем принимала и принимает участие по сей день вся семья: Костин папа, я, бабушки, дедушки. Все они имеют отношение к тому, что сейчас у нас растет такой замечательный парень, которому не нужно читать нотаций. Порой достаточно взгляда — и он все понял».

Напомним, у Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе два сына — 14-летний Костя и трехлетний Лука. Звезда рассказывала, что из-за рождения первого ребенка она отказалась стать солисткой «Виагры».

Принять участие в опросе «А вы как считаете, на кого похож Костя?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Наденька Сысоева: «Муж соответствует представлениям об идеале»

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