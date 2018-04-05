В область зашёл новый «большой игрок»

С первого апреля, и это не шутка, во Владимирской области новый гарантированный поставщик электроэнергии. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга». Переход более 420 тысяч физических лиц и более 11 тысяч предприятий состоялся в 00 часов 00 минут 1 апреля. Пришёл новый поставщик вместо старого — филиала «Владимирэнерго», который был лишён престижного статуса из-за задолженности. Такое решение принял региональный наблюдательный совет Фонда энергосбережения.

Сегодня нового поставщика официально представили. Замгубернатора Лидия Смолина отметила, что сейчас главная задача, чтобы переходный период никаким образом не отразился на потребителях, жителях региона. Но процедура эта достаточна непростая, поэтому решать возникающие вопросу будут по ходу.

Отметим, что обладминистрация трижды проводила конкурс на место нового гарантированного поставщика, однако, первые два раза никто не изъявил желания «зайти в область» и конкурс признали несостоявшимся. А в январе этого года чудесным образом нашлось сразу два желающих стать поставщиками электроэнергии. Как прокомментировал эту ситуацию гендиректор «Энергосбыт Волга» Владислав Ефимов , решение приняло руководство компании.

«Хочу сказать, что основным критерием по выбору гарантирующего поставщика является погашение всей части задолженности предыдущего поставщика, который был лишён этого статуса», — отметила Лидия Смолина.

Теперь все 420 тысяч физических лиц и 11 тысяч организации обязаны будут перезаключить договора на поставку электроэнергии.

«Договор на физические лица считается заключённым с момента первой оплаты гражданином счёта за электрическую энергию. Что касается юридических лиц, то они обязаны в двухмесячный срок перезаключить договора по энергопотреблению с новым поставщиком услуг, то есть до 1 июня 2018 года», — добавила замгубернатора.

В случае если такие договоры не будут заключены, то сетевая организация, владеющая «рубильником» отправится на поиск лиц, не заключивших договоры на поставку ресурса. В противном случае новый поставщик составит акты по неучтённому потреблению и, возможно, отключит абонента от сети.

В «белом доме» пояснили, что новый поставщик не является правопреемником предыдущего, и все возникшие задолженности, в том числе и населения, будет взыскивать «Владимирэнерго».