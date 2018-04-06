«За чужие просчеты граждане не должны платить из своего кармана». Югорчан ужалила дорогая ОСА

На этой неделе представители югорской общественности выехали на снежный полигон под Ханты-Мансийском , чтобы лично понаблюдать за работой машины, вокруг которой разгорелись в последнее время жаркие споры. Жители столицы автономного округа возмущает, что деньги за утилизацию снега берут с них по совершенно непонятным принципам расчета.

Есть претензии и к работе самой машины. По словам югорчан, «машина может переплавить не более 50% привозимого снега, но большую часть времени она простаивает из-за сбоев, а оборудованного полигона для оставшегося снега в городе нет, поэтому загрязняем реки». Фильтры сложного агрегата постоянно забиваются грязным снегом и поэтому основную его массу просто складируют на берегу Иртыша, откуда он благополучно стекает в самую длинную реку-приток в мире.

Напомним, что Иртыш является главным притоком Оби . С жалобой на эти и другие безобразия, которые творятся сегодня на муниципальном предприятии Водоканал, жители обратились в региональное отделение ОНФ. Как было отмечено в одном из обращений, в районе асфальтобетонного завода (АБЗ) в водоохраной зоне реки Иртыш размещается загрязненный снег и не работает снегоплавильная установка.

Не работает, но платим

После неоднократных жалоб на работу муниципальных служб в столице Югры состоялся круглый стол, посвященный основным проблемам в работе местных организаций ЖКХ, включая вывоз и утилизацию снежных масс в Ханты-Мансийске». Героиней дня, как и ожидалось, стала снегоплавильная установка «ОСА-21.38.50», приобретенная дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП) Ханты-Мансийска. Кроме того, были озвучены риски двойной оплаты жителями города за вывоз снега.

«Полагаю, что специалисты муниципального предприятия с благословения администрации города Ханты-Мансийска приобрели эту установку за свой счет. Обошлась она по цене 12 млн рублей. Но это сама установка, не считая расходов на то, чтобы подвести к ней трубу газовую, выполнить техмонтаж (который, кстати, не был отражен в аукционной документации). Для нас было важно понять, есть ли какой-то экономический эффект от этого приобретения. За чужие просчеты граждане не должны платить из своего кармана. На наш запрос администрация не предоставила полную информацию. Нам не могут ответить, из каких затрат сложился тариф услуги по утилизации снега с использованием установки. Хотелось бы понимания, почему одна УК с жителей берет 25 копеек с кв. м жилья за вывоз снега, а другая компания берет условно 1,04 рубля с кв. м», — рассказал экспертному каналу координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» Евгений Печерица.

Сейчас в Ханты-Мансийске работает 12 управляющих компаний. При этом некоторые даже не включают в расчетные квитанции стоимость уборки снега, хотя его и убирают. Другие же благополучно берут с граждан оплату, но дворы остаются в сугробах, никто снег не вывозит. Есть серьезные претензии у общественников и по вопросу обеспечения экологической безопасности при эксплуатации снегоплавильного агрегата.

«Нам еще раньше абсолютно точно было известно, что в свое время этот земельный участок площадью почти 7 га, где сейчас находится установка, отводился лишь для временного складирования снежных масс. К таким участкам предъявляются особые условия по конструкции. Должна быть, например, гидроизоляция, которая предотвращает попадание талых вод с поверхности в подземный горизонт. Должны использоваться шламонакопители, отстойники, чтобы можно было очищать снег от мусора, нефтепродуктов, песка и соли, — отметил в беседе с нашим корреспондентом Евгений Печерица. — Установка куплена, но она не работает должным образом, в чем мы лично убедились. Жители это прекрасно видят и задают вопросы, почему они должны за это платить».

Слишком дорогой снег

В ходе разбирательств также выяснилось, что на сегодняшний день цены на вывоз снега в Югре устанавливаются управляющими компаниями, которые никто не контролирует. Поэтому в том же Ханты-Мансийске стоимость на эту услугу в разных УК отличается в разы. «Есть компании, которые умудрились дважды собрать деньги с граждан за утилизацию снега, включив отдельной строкой стоимость техобслуживания установки», рассказали общественники.

Со своей стороны сотрудники муниципального департамента городского хозяйства поведали о формировании управляющими компаниями стоимости услуги населению. «Нами проведена экспертиза роста тарифа цен за 1 куб сбора и последующего плавления снега, с периода 2016-2017 года рост тарифа не зафиксирован, цена осталась на одном уровне и составляет 43 рубля», — отметил и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска Федор Томша.

«Во всех муниципалитетах формируются графики работы по уборке снега на месяц и утверждаются главами, размещаются на сайтах администрации. В 10 муниципальных образованиях работы по уборке снега производятся в полном объеме за счет средств бюджета муниципалитета, в 12 — за счет средств собственников жилья. Во всех муниципалитетах в которых осуществляется уборка снега за счет средств бюджета есть недофинансирование данных работ, которые указывают на то, что для более качественной уборки и вывоза снега необходимы еще дополнительные средства», — отметила в ходе диалога с общественниками заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры Елена Шухорова.

Цейтнот себе в убыток

Как нам рассказали участники встречи, дело не только в финансовых затратах. Да и существующие графики уборки снега в муниципалитетах положение не спасают.

«Владельцы установки для правления снега пожаловались, что она не совсем приспособлена для наших северных условий и они ее усовершенствовали вместе с разработчиками, внесли очень много изменений и дополнений в конструкцию. По их словам, они сейчас не зарабатывают деньги, а работают себе в убыток. У нас сейчас по муниципалитетам есть схемы тепло— и водоснабжения, но нет схем уборки снега. Значит, надо составить подробный документ и четко рассчитать тарифы для населения. Иначе мы постоянно будем попадать в цейтнот и стоимость услуги будет не в пользу жителей», — сообщил «ФедералПресс» член регионального штаба ОНФ в Югре Александр Тарасенко

По итогам состоявшейся встречи представителей общественности, окружной и городской администрации, депутатов Думы ХМАО — Югры, была выработана резолюция «Организация вывоза и утилизации снежных масс в городе Ханты-Мансийске», содержащая три основные рекомендации:

«1. Рекомендовать Думе города Ханты-Мансийска и Счетной палате города Ханты-Мансийска осуществить проверку и анализ фактических затрат МП «ДЭП» на утилизацию фактического объема снежных масс, принятого на утилизацию в сравнении с компенсируемыми затратами из бюджета города и населением через управляющими компаниями.

2. Рекомендовать Службе жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры осуществить проверку на предмет законности установления и применения тарифа на утилизацию снежных масс в г. Ханты-Мансийска на снегоплавильной установке ОСА 21.38.50 в объеме 100% всех снежных масс, поступающих на полигон, принадлежащий МП «ДЭП».

3. Рекомендовать Департаменту жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры и Службе жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры осуществить мониторинг аналогичной ситуации с утилизацией снежных масс в других муниципалитетах округа».

В настоящий момент эксперты вносят в документ свои замечания и дополнения. Экспертный канал продолжит следить за судьбой полигона, где работает снегоплавильный агрегат. Который, возможно, так и останется единственным в автономии.

Фото: югорское отделение ОНФ