Ещё
В Приморье мужчины отравились взрывчаткой, запив её водкой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье мужчины отравились взрывчаткой, запив её водкой 

Prim.News 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Пропажа взрывчатого вещества обнаружилась в одном из населенных пунктов Приморского края.
Как сообщает PrimPress со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные забрались на склад и украли взрывчатку. Позже стало известно, что ее употребили в качестве закуски двое собутыльников. Они посчитали, что это «колбаса». После застолья мужчины стали жаловаться другу другу на ухудшение самочувствия, однако сначала они связали это с некачественным алкоголем. Однако плохо стало и собаке, которой тоже дали «колбасу».
Когда собутыльники узнали, что похищенную взрывчатку ищут, они отдали ее пожилой местной жительнице под видом мясных изделий. Однако женщина решила не есть их. Позже на след «гурманов» уже вышли полицейские.
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке сбили человека вблизи пешеходного перехода Сотовый оператор Tele2 запустил сеть 4G в Приморском крае Инспекторы будут проводить ежедневные рейды в местах перегрузки угля в Находке и Восточном
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда86
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»163
Для россиян придумали американское наказание197
Умерла Ирина Токмакова6
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение