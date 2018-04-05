В Приморье мужчины отравились взрывчаткой, запив её водкой

Пропажа взрывчатого вещества обнаружилась в одном из населенных пунктов Приморского края

Как сообщает PrimPress со ссылкой на источник в правоохранительных органах , неизвестные забрались на склад и украли взрывчатку. Позже стало известно, что ее употребили в качестве закуски двое собутыльников. Они посчитали, что это «колбаса». После застолья мужчины стали жаловаться другу другу на ухудшение самочувствия, однако сначала они связали это с некачественным алкоголем. Однако плохо стало и собаке, которой тоже дали «колбасу».

Когда собутыльники узнали, что похищенную взрывчатку ищут, они отдали ее пожилой местной жительнице под видом мясных изделий. Однако женщина решила не есть их. Позже на след «гурманов» уже вышли полицейские.