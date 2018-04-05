Какие инструменты могут ускорить работу переводчиков: обзор сервисов

Технологии в области письменного перевода Рабочий процесс современного переводчика уже невозможно представить без вспомогательных систем и автоматизированных программ, позволяющих ускорять работу в разы. В первую очередь технологии проникли в область письменного перевода. Машинный перевод все также популярен и стремительно совершенствуется. Взяв на себя трудоемкий процесс поиска и перевода незнакомых выражений, компьютер позволяет переводчикам значительно сэкономить время. Совершенствование машинного перевода может способствовать тому, что в будущем специалистам придется работать исключительно над редактурой машинного текста.

Эта тенденция уже проявляется. Машинный перевод часто путают с автоматизированным, что в корне неверно, поскольку последний подразумевает использование сложных систем и инструментов, созданных для разных видов перевода.

CAT-инструменты (Computer Assisted Translation tools) знакомы почти всем, кто занят в сфере профессионального перевода. Это целый комплекс программ, включающий:

Перевод документации

Локализацию ПО Ведение терминологических словарей

Проверку качества перевода

Создание и распределение проектов

Особенно эффективно применение подобных систем в сферах перевода с высокой частотностью повторений текстов, например, в финансовой, технической или юридической деятельности. Использование CAT-средств также позволяет нескольким переводчикам одновременно работать над общим проектом, осуществляя согласованный по терминологии и стилистике перевод.

Преимущества CAT-систем

Почему профессиональные переводчики сегодня все больше отдают предпочтение автоматизированному переводу? Ответ довольно прост. Самое большое преимущество CAT-систем — это «переводческая память» (Translation Memory). Она позволяет накапливать в базе переводов данные и создавать тематические глоссарии в различных отраслях знаний. Таким образом, переводчику не нужно каждый раз заново осуществлять перевод того, что он уже когда-то делал. В базе сохраняются большие массивы данных и готовые переводческие шаблоны, позволяющие очень быстро осуществлять качественный перевод.

Техническая, юридическая или другая узкоспециализированная документация, как правило, изобилует специфической лексикой и устойчивыми выражениями. Тут-то и приходит на помощь автоматизированная CAT-система. Достаточно загрузить в нее документ, и она проанализирует в соответствии с накопившейся базой все возможные варианты перевода.

На сегодняшний день на рынке представлен довольно широкий спектр CAT-систем автоматизированного перевода: от простых в управлении и доступных любому обывателю до сложных программ, используемых для осуществления крупных проектов. Далее представлен список наиболее популярных технологических решений, позволяющих ускорить и упростить процесс перевода.

1. TRADOS Это профессиональное программное обеспечение для автоматизированного перевода. Включает множество возможностей и тонких настроек. Программные модули позволяют работать в непредвиденных ситуациях. Подходит для ведения крупных проектов и используется в основном переводческими компаниями.

Минус системы в ее сложности и том, что переводчикам требуется много времени на освоение программы. Тем не менее множество компаний работают на базе TRADOS именно ради специфических настроек, которые не реализованы в других системах.

2. SmartCAT Прогрессивная онлайн-платформа, реализовавшая идеи пользователей CAT-систем. Включает возможность работы с множеством плагинов (машинного перевода, QA). Из плюсов — удобный интерфейс. Это одна из самых простых в освоении программ.

Из минусов — частые ошибки и проблемы в работе с большими файлами. Несмотря на ряд недочетов и недоработок, популярна среди фрилансеров, так как позволяет значительно ускорить процесс перевода, а также, помимо CAT-системы, является подобием проектного портала. В ней имеется база клиентов для переводчиков, а также база исполнителей для клиентов, подкрепленная возможностью вести взаиморасчеты прямо в системе.

3. MemoQ Эта система пользуется особенным успехом у локализаторов, поскольку в отличие от других она совместима с мультиязычнымм файлами Excel. В нее можно загружать самые разные типы файлов, и, в отличие от TRADOS, она не привередлива к объему и содержанию файлов.

Однако она менее популярна среди переводчиков, так как у программы непривычный функционал, и многие, кто знаком с TRADOS сперва испытывают некоторые трудности в настройках. Тем не менее MemoQ особенно ценят локализаторы и программисты, в этой среде она очень популярна.

4. Déjà Vu Очень простая программа, ничего лишнего, но и возможностей очень мало. Не займет много места на компьютере.

Популярна в силу своей простоты.

5. MultiTerm Программа, которую переводчики повсеместно используют для создания базы переводов (TB-term base). Особенно популярна у узкоспециализированных переводчиков, которые берутся за переводы текстов определенной тематики. Основное преимущество — создает глоссарии для использования в CAT-системах, которые впоследствии можно подключить к TRADOS, или к другим автоматизированным системам вручную.

Главный минус в том, что эта программа создана конкретно под семейство SDL-продуктов и не особо «юзер-френдли». Новичкам довольно сложно разобраться в настройках.

6. XTM Сложная система, используемая крупными компаниями в промышленных целях. Подразумевает работу с масштабными проектами и огромными объемами данных.

Главный минус программы — ее специализированность. Если компания ее настроила правильно, то ей будет очень удобно пользоваться. Можно сэкономить массу времени на переводе. А переводчику с разными заказами такая программа не подойдет.

7. Across Достаточно популярная система. Несмотря на простой интерфейс, достаточно неудобна в использовании. Ее неоднозначность в «прозрачности» — проектные данные находятся в открытом доступе. Подойдет для работы, если не важен вопрос о защите данных.

Across крайне популярна в Европе, в отличие от России . Еще один существенный минус в том, что допущенную ошибку не так-то просто исправить (как, например, в «Смарткат»).

8. OmegaT Программа бесплатна в использовании, но не поддерживает работу в MS Word.

Это плюс для тех, кто любит простой софт, где нет ничего лишнего. Но для профессионала такой вариант не подойдет. Есть необходимый минимум, но не более.

9. AfterScan Отличная программа для автопроверки и корректировки исходников. Обнаруживает опечатки, пробелы, ошибки в распознавании. Программа условно бесплатная (функционал на 100% есть только за плату), для работы с англоязычными текстами нужна совершенно другая ее версия. Это, безусловно, существенный недостаток.

Из плюсов нужно отметить русскоязычный интерфейс, безлимитный размер пользовательского словаря и широкие возможности редактирования OCR.

Есть ли технологии для устного перевода? Если в письменном переводе на помощь профессионалам приходит множество программ и технологий, то сфера устного перевода, будь то синхронный или последовательный перевод, все еще опирается на профессиональные навыки переводчика.

Однако и в этой области технологии могут значительно упростить процесс. Речь идет о возможности в любой момент воспользоваться услугами устного перевода.

Такое решение разрабатывает наша компания. Оно позволяет при помощи смартфона или планшета осуществлять видеоудаленный перевод. Такие сервисы существуют и на Западе. Например, в США есть аналоги, которые начали формироваться в то же время, что и наш сервис. Одна из крупнейших компаний Language Line, ранее занимавшаяся телефонным переводом, стала внедрять услугу видеоперевода и видеоперевода с языка жестов. Компания Purple также занимается переводом с языка жестов, в том числе предлагая и видеоперевод. В свою очередь Certified Languages International запустила видеоудаленный перевод после 20 лет устных и телефонных переводов. Видеоудаленный перевод — это следующий шаг в развитии этой отрасли и уже очевидно, что это направление будет развиваться и дальше.

Перспективы развития переводческого бизнеса Подобное высокотехнологичное решение отвечает одному из главных требований современного рынка услуг — высокой скорости их оказания. Формат «здесь и сейчас» стремительно набирает обороты, и переводческая сфера не осталась в стороне. Этот бизнес уже не может существовать без программных решений, а тем более без участия человека в процессе управления проектом и его выполнения. Ускорение темпов оказания услуг и насыщение рынка в любой сфере будет только прогрессировать и те, кому удастся предложить что-то большее, возглавят этот прогресс.

В сфере перевода, как и в любой другой, необходимо непрерывно искать новые продукты. В то же время требуется разумный и грамотный подход к управлению ресурсами внутри компании. Интернет-платформы — будущее переводческого бизнеса.

Софт станет мощнее и проще на основе систем программного перевода, но необходим и контроль со стороны высококвалифицированных переводчиков, которые всегда будут востребованы. Машинный перевод, наряду с автоматизированным и устным, будет развиваться и совершенствоваться. Уже сегодня наметился тренд к консолидации переводческого бизнеса среди крупных игроков на рынке.

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