РПЦ: десятки тысяч христиан Ирака до сих пор живут в лагерях для беженцев

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Десятки тысяч христиан, бежавших из своих домов в Ниневейской долине на севере Ирака , до сих пор живут в лагерях для беженцев, многие из них боятся возвращаться в родные поселения, сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов).

Представитель Русской церкви посетил в конце марта Ирак, где встретился с властями республики и Курдской автономии, а также представителями различных религиозных течений. На этих встречах, по его словам, были проработаны многие вопросы, касающиеся проектов в гуманитарной сфере.

"Речь идет о десятках тысяч людей, которые покинули поселения в Ниневейской долине. Ситуация усугубляется еще и тем, что этот регион Ирака контролируется как силами багдадского правительства, так и силами Курдской автономии. Если город Мосул , центр этой области, контролируется правительством, то сама долина, которая фактически находится к северу от него — курдами. Там очень сложная и комплексная ситуация. Зачастую нет представления о том, кто вообще отвечает за безопасность и контролирует район тех или иных поселений", — сообщил Игумнов.

Он отметил, что в Ираке религиозным меньшинствам помогают несколько благотворительных организаций. Однако многие беженцы все же боятся за свою жизнь.

"Мы, например, посещали христианский лагерь беженцев в Эрбиле, который рассчитан на полторы тысячи семей. Это один из лагерей, которых там десятки. Они, к сожалению, делятся по конфессиональному признаку. И вот из этого лагеря примерно половина семей вернулась домой — прежде всего, речь идет о городе Каракош и некоторых других близлежащих пунктах. Это те поселения, где действует христианская милиция. Многие другие беженцы, хоть и имеют формальную возможность вернуться, но не решаются этого сделать, потому что, например, в Мосуле безопасность никто не гарантирует", — рассказал представитель РПЦ.

Несмотря на то, что в лагерях созданы минимальные условия для проживания, со стороны населяющих их людей очень сильны «ощущения тревоги и отсутствия надежды». Иеромонах сравнил ситуацию в Ираке с сирийской, где «все-таки, народ испытывает надежду и верит в то, что рано или поздно война закончится», трагедия же христиан Ирака длится «как минимум с 2003 года».