В Британии заявили о возможной причастности России к смерти доктора из дела Литвиненко

Британские следователи в связи с делом Скрипаля снова вспомнили об обстоятельствах смерти доктора Мэтью Панчера, занимавшегося делом Литвиненко, который покончил жизнь самоубийством в 2016 году вскоре после визита в Челябинск на завод «Маяк»; теперь смерть ученого связывают с Россией

Смерть Панчера была признана самоубийством — 46-летний ученый нанес себе смертельные раны двумя кухонными ножами. Полицейские пытались обнаружить следы борьбы или взлома квартиры, но не нашли их. Однако эта смерть до сих пор была одной из самых странных, которые видела Британия, и в связи с делом Скрипаля появляются новые вопросы, пишет Daily Mail.

Портал напоминает, что Панчер занимался делом Литвиненко, который и обнаружил в его организме следы полония. Также незадолго до смерти ученый, отмечает портал, вернулся из Челябинска, где посетил завод «Маяк» — там он с перерывами работал вплоть до мая 2016 года. Отмечается, что на этом ядерном предприятии он с 2014 года занимался измерением уровня радиации — по контракту, заключенному с правительством США . Утверждается, что объект принял американскую помощь, так как не мог разобраться самостоятельно с болезнями, которые обнаруживались у жителей близлежащих населенных пунктов.

После возвращения из России ученый рассказывал коллегам о своем нервном срыве и о том, что у него появились мысли о самоубийстве. Его жена Кэтрин также заявила, что настроение ее мужа «полностью изменилось» после визита в Россию накануне Рождества в 2015 году — он «потерял интерес» к жизни.

Теперь правоохранительные органы предполагают, что причиной самоубийства могло быть не просто изменение настроения — у России якобы есть наркотики, которые могут приводить к депрессии, пишет портал.

Скотлан-Ярд заявляет, что нужно тщательно исследовать связь между смертью Панчера и его поездками в Россию.

Однако ранее сообщалось, что Панчер в ноябре 2016 года переживал из-за ошибки в своем докладе. Речь идет об ошибке, которая была сделана как раз в ходе визита в Россию.

Гибель Панчера включена в перечень 14 «подозрительных смертей», расследование по которым Скотланд-Ярд возобновил после отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

Эксперт по радиации Мэтью Панчер покончил с собой в ноябре 2016 года.