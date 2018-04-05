Система «Безопасный город» заработает в Дубне

Безопасность жителей подмосковной Дубны обеспечат с помощью комплексной информационной системы «Безопасный город», которая была передана в муниципальную собственность города, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области

«Система видеонаблюдения «Безопасный город» принимает входящую информацию в режиме реального времени, анализирует и группирует разнородные данные, поступающие от 18 камер видеонаблюдения, рассеянных по территории города. После обработки данных информация будет передаваться в профильные структуры для оперативного реагирования и оказания помощи», — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он добавил, что 11 камер осуществляют обзор мест массового скопления людей — парков, скверов, торговых центров, домов культуры, социальных объектов, еще семь присматривают за аварийными участками дорог и зонами с наиболее интенсивным движением. Камеры выведены на пульты операторов ОМВД и единой дежурно-диспетчерской службы «112» (ЕДДС) Дубны.