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В ГД одобрили поправки к проекту о запрете финансировать распространение оружия массового уничтожения
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В ГД одобрили поправки к проекту о запрете финансировать распространение оружия массового уничтожения 

Агентство «Москва» 1 час назад
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий меры по недопущению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Решение было принято в ходе заседания комитета.
Ко второму чтению законопроекта поступило восемь поправок, все они рекомендуются комитетом к принятию.
«В поправках предлагается установить ответственность за неисполнение обязанностей по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением такого оружия», — заявил глава комитета Анатолий Аксаков.
Кроме того, в соответствии с рекомендуемыми к принятию поправками устанавливается обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одна из сторон включена в перечень лиц, причастных к распространению указанного вида оружия. Также устанавливаются основания включения лиц и организаций в такой список, при этом порядок формирования данного перечня будет устанавливаться правительством РФ.
Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.
Как следует из пояснительной записки к документу, законопроектом предусматривается блокировка банковских счетов, заподозренных в содействии распространению оружия массового уничтожения.
Кроме того, согласно законопроекту финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях, предположительно связанных с финансированием такого вида оружия. Обслуживание в этом случае приостанавливается на пять рабочих дней до одобрения операции.
Документом также предлагается установить, что порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, устанавливается правительством РФ. Перечень формируется по аналогии со списком, установленным Советом безопасности ООН.
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