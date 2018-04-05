В ГД одобрили поправки к проекту о запрете финансировать распространение оружия массового уничтожения

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий меры по недопущению финансирования распространения оружия массового уничтожения. Решение было принято в ходе заседания комитета.

Ко второму чтению законопроекта поступило восемь поправок, все они рекомендуются комитетом к принятию.

«В поправках предлагается установить ответственность за неисполнение обязанностей по противодействию финансирования распространения оружия массового уничтожения, устанавливаются принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с распространением такого оружия», — заявил глава комитета Анатолий Аксаков

Кроме того, в соответствии с рекомендуемыми к принятию поправками устанавливается обязательный контроль за операциями с денежными средствами и иным имуществом, если хотя бы одна из сторон включена в перечень лиц, причастных к распространению указанного вида оружия. Также устанавливаются основания включения лиц и организаций в такой список, при этом порядок формирования данного перечня будет устанавливаться правительством РФ

Авторы законопроекта отмечают, что он направлен на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

Как следует из пояснительной записки к документу, законопроектом предусматривается блокировка банковских счетов, заподозренных в содействии распространению оружия массового уничтожения.

Кроме того, согласно законопроекту финансовые учреждения обязаны предоставлять в Росфинмониторинг информацию о всех операциях, предположительно связанных с финансированием такого вида оружия. Обслуживание в этом случае приостанавливается на пять рабочих дней до одобрения операции.