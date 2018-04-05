Лучшие разработки на пользу общества

Московский Международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед» стартовал 5 апреля в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники». Специалисты представили новейшие отечественные разработки в гражданской и военной сфере.

С самого открытия внимание посетителей привлек тренажер для воссоздания прыжка с парашютом. Почти все, как в жизни: болтанка, шквалистый ветер, серьезные перегрузки. Атмосферы добавляет и шлем дополненной реальности. Рискнула испытать себя ученица финансового факультета Военного университета Министерства обороны Александра Малахова. Сама она представила на салоне мобильное приложение, которое поможет человеку выбрать правильный алгоритм действий при оказании первой медицинской помощи.

— Мне почетно представлять наш университет на Салоне «Архимед», — сказала она. — Здорово, что есть возможность посмотреть и на другие разработки наших ученых.

Всего было представлено свыше 700 экспонатов. Экспозиции Салона раскинулись на 4500 квадратных метров. Лучшие умы России представили разработки в области медицины, машиностроения, безопасности и авиакосмической промышленности. Салон изобретений «Архимед» будет работать до 8 апреля.

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