Руководству «Ковров молла» не стоит отрубать голову 

Начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Владимир Белозеров и главный Областной прокурор Игорь Пантюшин озвучили свои претензии к ТЦ «Ковров молл». Об этом «ТВ-МИГ» писал в своих материалах «К пожарной безопасности „Ковров молла“ есть вопросы» и «Над »Ковров молом» сгустились чрезвычайные тучи».
Контроллеры озвучили, что с 2007 года Госпожнадзор не принимает участие в рассмотрении проектно-сметной документации, в выборе земельного участка под строительство, проверке и сдаче объектов. Разрешение на ввод в эксплуатацию дает должностное лицо, которое выдало разрешение на строительство — органы местного самоуправления.
Владимир Белозеров озвучил, что с 1 января 2016 года малый и средний бизнес не проверялся вообще.
«По результатам проверки докладываю, сигналы сработки системы автоматической противопожарной системы не выявлены, системой автоматического тушения пожаров оборудованы не все помещения, системы ОПС находятся не в работоспособном состоянии, системы оповещения людей не смонтированы в полном объеме, в торговом помещении системы пожаротушения не выведены из потолочного пространства, т.е. они есть, но они не эффективны, противопожарных разрывов нет, они там что-то самостоятельно наделали, не обеспечено разделение стоянки на три зоны для проезда пожарных машин, отсутствует один из выходов из кинозала через прилегающие коридоры и двери, не предоставлены договора на имеющиеся системы пожаротушения, не предоставлены акты работоспособности системы безопасности и защиты. Часть эвакуационных выходов не оснащены аварийным освещением. Вот это основные нарушения», — подвел итоги проверки Владимир Белозеров.
Тем не менее, торговый центр продолжает работать и принимать клиентов. Областной прокурор Игорь Пантюшин отметил, что сейчас руководству «Ковров молла» дано время на устранение этих нарушений. Принять решение о закрытии комплекса может только суд, которому для этого требуется колоссальная доказательная база.
«Одна пожарно-техническая экспертиза занимает порядка двух-трех недель. Идти в суд, не имея почвы для этого, ну тут суд просто пошлет нас», — добавил Белозеров.
«Тут надо не просто голову ему отрезать, но и устранить нарушения. Мы своими проверками стараемся охватить не только бизнес, но всю нашу с вами жизнь. Это и ЖКХ касается, и защита прав потребителей, контрафакт пищевых продуктов, одежда и т.д. Мы можем проверить его сегодня, выйти из этого помещения, а он опять все сделает по-своему. Плюс нас часто упрекают в превышении полномочий. Мы зашли, указали, что коробка не там стоит и закрыли предприятие, а они написали на нас, что из-за наших проверок они потерпели убытки. Не Кемерово тут причина проверок, мы постоянно проверяем. Думаете, меня это не возмущает, не возмущает членов моей семьи или моих детей? Мы живем же в одном городе. Это общая проблема. Мы защищаем их права, даем преференции по налогам, по ведению бизнеса и тут, бах, такое. Не устранить эти нарушения — это просто нельзя. Было совещание, они нам говорят, вы нас кошмарите своими проверками, но, к сожалению, в семье не без урода», — резюмировал областной прокурор.