Руководству «Ковров молла» не стоит отрубать голову

Контроллеры озвучили, что с 2007 года Госпожнадзор не принимает участие в рассмотрении проектно-сметной документации, в выборе земельного участка под строительство, проверке и сдаче объектов. Разрешение на ввод в эксплуатацию дает должностное лицо, которое выдало разрешение на строительство — органы местного самоуправления.

Владимир Белозеров озвучил, что с 1 января 2016 года малый и средний бизнес не проверялся вообще.

«По результатам проверки докладываю, сигналы сработки системы автоматической противопожарной системы не выявлены, системой автоматического тушения пожаров оборудованы не все помещения, системы ОПС находятся не в работоспособном состоянии, системы оповещения людей не смонтированы в полном объеме, в торговом помещении системы пожаротушения не выведены из потолочного пространства, т.е. они есть, но они не эффективны, противопожарных разрывов нет, они там что-то самостоятельно наделали, не обеспечено разделение стоянки на три зоны для проезда пожарных машин, отсутствует один из выходов из кинозала через прилегающие коридоры и двери, не предоставлены договора на имеющиеся системы пожаротушения, не предоставлены акты работоспособности системы безопасности и защиты. Часть эвакуационных выходов не оснащены аварийным освещением. Вот это основные нарушения», — подвел итоги проверки Владимир Белозеров.

Тем не менее, торговый центр продолжает работать и принимать клиентов. Областной прокурор Игорь Пантюшин отметил, что сейчас руководству «Ковров молла» дано время на устранение этих нарушений. Принять решение о закрытии комплекса может только суд, которому для этого требуется колоссальная доказательная база.

«Одна пожарно-техническая экспертиза занимает порядка двух-трех недель. Идти в суд, не имея почвы для этого, ну тут суд просто пошлет нас», — добавил Белозеров.