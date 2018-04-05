«Скала» Джонсон рассказал о конфликте с Дизелем

Дуэйн «Скала» Джонсон (Dwayne Johnson) рассказал о своем конфликте с Марком Синклером (Вин Дизель (Vin Diesel)). Он подтвердил, что они с Дизелем не играли в совместных сценах во время съемок фильма «Форсаж 8», который вышел в 2016 году.

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25 Фев 2018 в 9:24 PST «Вин и я имели несколько разговоров, в том числе и лицом к лицу в моем трейлере», — рассказал актер в интервью журналу Rolling Stones. Он признался, что у них были разногласия относительно съемок фильмов и совместной работы.

«Я благодарен ему за ясность, неважно, будем мы снова работать вместе или нет», — сказал Дуэйн. При этом актер подчеркнул, что не уверен в том, что он будет сниматься в девятом фильме из серии «Форсаж». «Но я желаю ему самого лучшего, я не держу зла уже только потому, что он внес ясность между нами», — говорит актер.