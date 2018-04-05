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Димитриев: Жители разных частей Украины различались еще в неолите
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Димитриев: Жители разных частей Украины различались еще в неолите 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Когда мы называем Украину искусственным государством, то имеем в виду даже не столько советскую коренизацию, не УССР сшитую из разнородных кусков, не Крым и Донбасс, а вот это культурное, психическое различие жителей. Они на одинаковые раздражители реагируют по-разному, им симпатичны разные люди, разные даже не по взглядам, а вот так — внешне, по образу. Одни будут видеть в человеке героиню и реформатора, а другие ведьму, которую нужно сжечь. И вы их десять раз убедите, что они украинцы или папуасы, а инстинкты остаются. Знаете чего? Жители этих регионов отличались ещё в неолите, каменном веке. И между ними была стена отчуждения. Племена лесные ненавидели и боялись племена лесостепи, а те ненавидели и боялись степных. Например, одни считали, что у демонов карие глаза, а другие что зелёные.
У них были разные формы хозяйства. Как и сейчас любой график покажет, что запад и центр бредит аграрной сверхдержавой, а юго-восток индустриализацией и огромными городами. Любой график, в чем угодно, хоть в отношении к живописи, покажет противоречие во вкусах.
Я пару дней назад предлагал вам почитать комменты под сообщением о суде над убийцей беркутов и глянуть откуда они. Но разницу видим не только мы. Киевская журналистка тоже что-то заподозрила.
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