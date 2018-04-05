Мосприрода Зеленограда организовала экологический квест на «птичью» тему

Зеленоградских любителей природы в течение апреля ждет квест «Найди меня, узнай меня», посвященный Международному Дню птиц. Увлекательное мероприятие проходит в «Доме лани» на Никольском проезде и его участниками могут стать все желающие.

Экологи ГПБУ «Мосприрода» разместили на территории вольерного комплекса десять фигурок, изображающих разные виды птиц. Участникам квеста предлагается найти все эти фигурки, сфотографировать их и собрать на фотографии слово «Мосприрода» из букв, содержащихся в названии каждой птицы. Собранный таким образом фотоколлаж нужно разместить на своей страничке в соцсетях — ВКонтакте, Фейсбук, или инстаграмм с хэштегом #птичийквестзеленоград.

Квест продлится до 30 апреля, после чего будут определены победители и призеры, обнаружившие и правильно назвавшие всех птичек. Их наградят призами от Мосприроды.