Сначала они просто дрались: появилось видео разборок со стрельбой во дворе на Пушкина

Разборки со стрельбой, которые произошли в четверг вечером на улице Пушкина, сняли на видео очевидцы. На записи видно, что конфликт начался с драки двух мужчин. В итоге один из них оказывается на тротуаре.

— Дяденька тут живёт, — говорит автор видео, который, судя по всему, имеет в виду мужчину с бородой.

Спустя мгновение подходит третий мужчина, в руках у него пистолет. Звучит выстрел. Бородатый мужчина пытается отобрать оружие, но у него не получается.

Вновь звучит выстрел — и начинается драка. Бородатый мужчина явно сильнее одного из участников — он сильно бьёт его ногами и руками. И в этот момент третий участник поднимается и прицельно стреляет в голову.

— Скорую вызовите! — звучат крики.

Очевидцы открывают багажник внедорожника, где пытаются найти аптечку.

— Бородатый тут всех строит. Он тут баллончиком машины раскрашивал. Он тут живёт — у него две или три машины стоят. Какой-то предприниматель, — говорит закадровый голос.

Свидетели обсуждают, из какого пистолета шла стрельба. На этом запись заканчивается.

Ранее мы писали, что около 16 часов во дворе на Пушкина, 9а случились дорожные разборки со стрельбой. Очевидцы сообщали, что всего прозвучало от шести до десяти выстрелов. В полиции подробности ЧП пока не прокомментировали.