«Это была самооборона»: участник разборки на Пушкина — о том, почему стал стрелять по противнику

Конфликт во дворе на Пушкина, который закончился стрельбой, начался из-за банальной просьбы отогнать автомобиль. Такова версия одного из участников, с которым пообщался E1.RU.

— Мы с братом приехали по делу в офис, который тут находится. Машину поставили в проезде на небольшой стоянке. Брат один ушел по делам, а я сидел и ждал, на случай, если кому-то нужно выехать. Спустя некоторое время он вернулся. На дороге, которая идет вдоль дома, стоял Volkswagen Touareg. В него уперлась девушка на Accent, которая искала место для парковки. Она подошла к нам и поинтересовалась, когда мы поедем. После этого она пошла к водителю Touareg и попросила, чтобы он чуть-чуть сдал вперед, она бы встала за ним, а мы бы смогли выехать из двора, — рассказал один из братьев.

Второй брат (тот самый, который позднее применил оружие) рассказывает, что водитель Touareg сначала проигнорировал просьбу проехать вперед.

— Когда я постучал в окно, он показал кулак. Потом спросил: «Чё, получить хотите?». На вопрос, зачем создавать проблему на ровном месте, спросил: «Чё сюда вообще приперлись?». Разговаривал резко и грубо. Его одернула девушка из «десятки», и мы собрались уходить. Но он резко открыл дверь, выскочил и кинулся, — описал начало конфликта второй брат.

Брат стрелявшего вспоминает, что водитель Touareg несколько раз делал вид, что успокоился.

— Мы с братом люди не конфликтные, всегда стремимся решить вопрос разговором. И там даже на видео есть, что нападавшего несколько раз пытались успокоить, он делал вид, что больше не будет. Но улучив момент, когда к нему поворачивались спиной, наносил удары. Так брат три раза оказывался в тяжелом нокдауне, пару минут не мог встать с земли. И только после третьего нападения выстрелил, и то не в голову, а в грудь. Но после таких контузий целиться тяжело, он еле стоял на ногах. Попал водителю Touareg в голову и сам же пытался ему помочь, доставая аптечку, а тот продолжал кидаться, — рассказал брат стрелявшего.

По его словам, изначально брат стрелял сериями — то под ноги, то в сторону:

— У него не было цели причинить вред — он хотел пресечь конфликт. Брат владеет оружием лет 15 и ни разу его не применял. Но тут нападавший просто запинывал его по голове, видимо, брат посчитал это угрозой своему и моему здоровью.

В итоге стрелявшего доставили в больницу — у него многочисленные ушибы, сотрясение, а также смещение шейного позвонка.

На одной из записей, которая снята с третьего или четвертого этажа, видно, что Skoda стоит на парковке между машинами, а Touareg — на дороге, которая идет вдоль дома. Позади находится Accent.

Ранее мы писали, что разборки со стрельбой произошли накануне днем во дворе дома на Пушкина. В итоге прозвучало, по разным данным, от шести до десяти выстрелов. Двоих участников драки скорая помощь увезла в больницу.

— Сыщики выяснили, что одним из участников ссоры является водитель Volkswagen Touareg, — прокомментировал разборку официальный представитель областного главка Валерий Горелых . — По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не смог, так как на пути стояла Skoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку. Когда мужчины из чешской машины поняли, что владельца немецкой техники им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненый в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику.

Работники офисов, которые находятся тут же, рассказывали, что водитель Touareg живет в этом дворе на Пушкина. Он не в первый раз становится участником конфликта. Якобы как-то он в отместку раскрасил несколько машин из баллончика с краской.

О водителе Touareg известно, что он является создателем партии «Белый царь». На сайте опубликован манифест, который является и программой. Заканчивается он такими словами (орфография и пунктуация сохранены):

«А нам Русам нужна Победа. Одна на всех. Поэтому наша Вера это Православная Вера наших предков — Русов, наши боги — Сварог, Даждьбог и Велес, наша Вера в — знании Вед. Вот основание, вот гранит на котором мы будем строить Великую Державу — Русь. Мы Русы, мы дети Богов! Мы сделаем нашу жизнь достойной наших предков».

Также на имя основателя «Белого царя» — Николая Борисовича Воробьева — зарегистрированы несколько компаний, которые занимаются продажей нефтепродуктов.

Мы готовы выслушать и опубликовать версию о причине и ходе конфликта, которой придерживается вторая сторона.