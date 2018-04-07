Дорожное видео недели: парковочные разборки со стрельбой на Пушкина и выдуманный гаишником штраф

На этой неделе в центре Екатеринбурга стреляли. И, судя по всему, конфликт во дворе на Пушкина случился из-за того, что один из водителей не захотел чуть проехать вперёд, а вместо этого начал драться. Сейчас полиции придётся разобраться, насколько правильно было применено оружие. Пистолет, кстати, был зарегистрирован по всем правилам.

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Сегодня помогает разобрать записи постоянный автоэксперт E1.RU юрист Кирилл Попов

Разборки со стрельбой

По версии одной из сторон, поводом для разборки во дворе на Пушкина стала банальная дорожная ситуация. Просто местного жителя, который сидел в машине, попросили на несколько метров проехать вперёд, чтобы за ним смог встать ещё один автомобиль, а третий по освободившейся проезжей части этот самый двор и покинул. Но делать этого местный житель не захотел, началась драка, а затем и стрельба. Два человека в больнице. Сейчас полиция разбирается в причинах этого происшествия. Отметим только, что водитель, который отказался отъезжать, двадцать лет назад был осуждён за причинение здоровью тяжкого вреда.

— Очень сложный случай для комментирования. Для возбуждения уголовного дела будет иметь значение, как начался конфликт, а также причинённый вред здоровью. Но стрелять в голову в любом случае при таких конфликтах не рекомендуется, потому что могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на убийство либо за фактически причинённый вред.

Странный штраф

На этой неделе вышла четвёртая серия проекта «Группа разбора» — в ней мы с экспертами искали логику в действиях гаишника , который выписал очень странный штраф за непропуск пешехода. Почитайте материал — он получился весьма познавательным и любопытным.

— Мне даже немного жаль, что видео уже появилось в сети. Я бы при рассмотрении дела вызвал сотрудника в суд, где он бы сказал, что видел, как девушка-водитель не пропустила пешехода. И только после этого предоставил запись. Здесь однозначно нарушений со стороны водителя нет, а вот по действиям сотрудника ДПС нужно провести проверку. Вероятно, ему просто надо было выписать штрафов для статистики. Я полностью согласен с коллегами, которые комментировали это видео.

Ищите пути объезда

На Вторчермете перекопали одну из улиц. После этого водители стали объезжать участок по тротуару. Вот тут бы экипаж ДПС пригодился: и порядок бы навёл, и штрафов бы много выписал. Но при этом, судя по комментариям жителей района, организаторы ремонта по традиции не удосужились нормально проинформировать о перекрытиях.

«Когда всё перекопали, даже знаков никаких не поставили, люди ехали, упирались в тупик, и создавалась пробка», — написал пользователь форумов E1.RU Kotae.

— Насколько я понимаю, что там улицу, о которой идёт речь в видео, сделали двусторонней. Но вот объезд по тротуару — это однозначно нарушение: в пункте 9.9 ПДД говорится, что «запрещено движение транспорта по тротуарам и пешеходным переходам».

Встреча двух нарушителей

Оба участника этой аварии нарушили правила. Сначала водитель белой Subaru повернул с кольца у Центральной гостиницы на Карла Либкнехта не из своего ряда, а затем водитель Skoda забыл посмотреть в зеркало при перестроении в левый ряд. В итоге Skoda улетела в забор. Кстати, этой аварии могло и не случиться, если бы на проезжей части была разметка. Но для начала апреля — это большая редкость.

— Сначала было нарушение правил со стороны водителя Subaru, который повернул не из того ряда. Но непосредственной причиной ДТП является то, что водитель Skoda начал перестроение, не убедившись в безопасности манёвра.

Разгром Land Cruiser

Во дворе на Свердлова два парня разбили стёкла у Toyota Land Cruiser. Говорят, что это месть за отказ работать с управляющей компанией.

— Почему-то люди считают, что применение насилия к имуществу может привести к решению проблемных вопросов. На этих молодых людей должно быть заведено уголовное дело по 167-й статье Уголовного кодекса за умышленное повреждение чужого имущества.

Первая авария

Девушка Наташа впервые попала в ДТП. Она очень искренне отреагировала на это. Кстати, авария у девушки первая за многие годы.

«Стаж вождения жены 10 лет, она ездит лучше 80% мужиков, с которыми мне доводилось передвигаться. Осторожна, аккуратна, не гоняет. Риск причинить кому-либо проблемы от её вождения в 10 раз ниже, чем от вождения кучи полудурков на дорогах страны. Самостоятельно ездила по 3000 км в одну сторону и обратно», — написал супруг Наташи.

— Судя по всему, девушка нарушила скоростной режим, из-за чего машину занесло. В итоге у неё случилось первое ДТП.