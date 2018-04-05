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В Чистый четверг дорожники убирают федеральные трассы Ленобласти
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В Чистый четверг дорожники убирают федеральные трассы Ленобласти 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: ДорИнфо
Наступление устойчивого «плюса» вывело на региональные трассы Ленинградской области 300 уборочных машин. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.
В регионе началась очистка обочин от мусора, а дорожного покрытия — от песка и пыли. Промывка дорог также призвана убрать с асфальта образовавшуюся за зиму пленку из бензина, реагентов и резины.
Со следующей недели дорожные службы в рамках контрактов на обслуживание трасс начнут полноценный ремонт деформаций асфальта, в том числе с использованием технологии «асфальтовых карт», когда вместо поврежденного участка трассы оперативно наносится новое покрытие.
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