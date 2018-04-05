В Чистый четверг дорожники убирают федеральные трассы Ленобласти

Наступление устойчивого «плюса» вывело на региональные трассы Ленинградской области 300 уборочных машин. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

В регионе началась очистка обочин от мусора, а дорожного покрытия — от песка и пыли. Промывка дорог также призвана убрать с асфальта образовавшуюся за зиму пленку из бензина, реагентов и резины.

Со следующей недели дорожные службы в рамках контрактов на обслуживание трасс начнут полноценный ремонт деформаций асфальта, в том числе с использованием технологии «асфальтовых карт», когда вместо поврежденного участка трассы оперативно наносится новое покрытие.