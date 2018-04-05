В Сети появилось фото подросшего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой

Певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и ее супруг, известный исполнитель Валерий Меладзе , не показывают своего старшего сына в соцсетях и не берут с собой во время выходов в свет. Не удивительно, что фотография 14-летнего Константина вместе с родителями, появившись в Сети, тут же привлекла внимание поклонников звездной пары. Дело в том, что старший сын Меладзе и Джанабаевой в конце февраля отметил свой день рождения. Праздник, как выяснилось теперь, было решено устроить в интерактивном музее-театре. Аккаунт этого музея и опубликовал снимок Константина вместе с родителями. В подписи к фотографии сказано, что они могут легко организовать день рождения не только для маленьких гостей, но и для подростков. Публикация от Сказкадариум✨ (@skazkadarium) 4 Апр 2018 в 2:37 PDT Отметим, что Альбина Джанабаева буквально на днях рассказывала, что не показывает сына в соцсетях.

У старшего сына уже свое четкое мнение на этот счет. Он не хочет, чтобы его узнавали. И надо уважать это право на частную жизнь,

заявляла в интервью для wday.ru певица.

При этом, еще два года назад Костя с удовольствием снимался с мамой для журналов. Теперь же он хочет вести закрытую от публики жизнь. Напомним, Альбина Джанабаева растит двоих сыновей: в 2004 году на свет появился ее старший сын Константин, в 2014 году родился маленький Лука. Отец обоих мальчиков — известный певец Валерией Меладзе. Звезды официально оформили отношения в 2014 году, после развода артиста с экс-супругой Ириной (на ней исполнитель был женат с 1989 года, в браке родились трое детей: дочь Инга (1991), дочь Софья (1999) и дочь Арина (2002)). Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 31 Дек 2017 в 3:31 PST Кстати, недавно певица откровенно рассказала о своем непростом детстве в многодетной семье. Она призналась, что ей пришлось рано повзрослеть. Фото: Instagram / @albinadzhanabaeva