Сын Джанабаевой и Меладзе унаследовал все лучшее от отца и матери 

Teleprogramma.pro уже рассказывала, как в день рождения старшего сына Альбина Джанабаева нежно обратилась к нему со страницы в Instagram. «Сегодня я счастлива особенно, и вдвойне радуюсь солнцу! 14 лет назад в этот день, родился мой мальчишка, мой сын! Какой ты уже взрослый!», — написала она тогда, прикрепив фотографию Константина. Правда, на снимке молодой человек был запечатлен со спины.
День рождения сын Джанабаевой и Меладзе отпраздновал в интерактивном музее-театре, где кроме друзей именинника присутствовали и его родители. Организаторы праздника поделились в соцсетях трогательной семейной фотографией. В кадре запечатлены все: Валерий, Альбина и Константин. В комментариях к публикации пользователи восхитились семейной идиллией, справедливо подметив, что сын пары унаследовал лучшие черты как от отца, так и от матери.
Меладзе и Джанабаева на празднование дня рождения сына Константина/Фото: Instagram
Напомним, о романе Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой стало известно еще несколько лет назад. Артистам неоднократно приписывали свадьбу, но официального подтверждения этому так и не было. В 2004 году у пары родился сын Константин, а в 2014-м — Лука. От первого брака с супругой Ириной у Меладзе-младшего также есть трое дочерей: Арина, Инга и София. Старшая из девушек в прошлом январе сыграла свадьбу в Лондоне со своим избранником Нори Вергизом. Второе — более грандиозное торжество — состоялось прошлым летом в Марокко.