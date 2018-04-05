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В законодательстве появилась новая мера пресечения — запрет на использование интернета
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В законодательстве появилась новая мера пресечения — запрет на использование интернета 

Банки Сегодня 1 час назад
В законодательстве появилась новая мера пресечения — запрет на использование интернетаНа основе принятых законодательных актов, на обвиняемого может быть наложен запрет на использование средств связи, а также запрет на использование интернета, выход за пределы жилого помещения в определенные периоды времени, посещать определенные мероприятия, подходить к определенным местам, общаться с определенными людьми, пользоваться почтовыми услугами, управлять транспортным средством.
Отмечается, что обвиняемый может получить сразу несколько ограничений. Однако есть и некоторые исключения. К примеру, при запрете использования средств связи, гражданин имеет право совершать звонки скорой помощи, МЧС, милиции и газовой службы. Однако после каждого совершенного звонка, обвиняемый должен уведомить закрепленного за собой оперативника.
За исполнением ограничений будет следить Федеральная служба исполнения наказаний с помощью электронных браслетов и других устройств.
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