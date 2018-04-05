В законодательстве появилась новая мера пресечения — запрет на использование интернета

В законодательстве появилась новая мера пресечения — запрет на использование интернетаНа основе принятых законодательных актов, на обвиняемого может быть наложен запрет на использование средств связи, а также запрет на использование интернета, выход за пределы жилого помещения в определенные периоды времени, посещать определенные мероприятия, подходить к определенным местам, общаться с определенными людьми, пользоваться почтовыми услугами, управлять транспортным средством.

Отмечается, что обвиняемый может получить сразу несколько ограничений. Однако есть и некоторые исключения. К примеру, при запрете использования средств связи, гражданин имеет право совершать звонки скорой помощи, МЧС , милиции и газовой службы. Однако после каждого совершенного звонка, обвиняемый должен уведомить закрепленного за собой оперативника.