Полезные идиоты дают Путину уйти от ответственности

Если бы все это не было так серьезно, мы могли бы посмеяться над иронией судьбы. В августе 2004 года тогдашний депутат парламента от Хенли вместе с небольшой группой других депутатов потребовал подвергнуть Тони Блэра импичменту. Причина, написал Борис Джонсон , заключается в том, что перед вторжением в Ирак Блэр якобы использовал «бесчестные средства убеждения».

Прошло 14 лет, и теперь во лжи обвиняют самого Джонсона. Две недели назад (согласно выдвигаемым обвинениям) он заявил немецкому журналисту, будто бы ученый из Портон-Даун «категорически» заверил его, что в отравлении Скрипаля виновно российское государство . Однако руководитель лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед (Gary Aitkenhead) в данном на этой неделе интервью заявил, что его сотрудники не могут подтвердить вину России.

Поэтому, когда в Гааге по просьбе России проходило заседание Организации по запрещению химического оружия , все газеты пестрели заголовками о конфузе Британии. Аккаунты соцсетей корбинистов в полном составе закричали: «Мы были правы с самого начала!» Один мем в Твиттере гласит: «Слова важны, а он лгал». Его повторили тысячи раз. Депутаты парламента от Шотландской национальной партии многократно процитировали в своих аккаунтах слова ведущего шотландского комментатора, который написал: «Поражает не то, что Борис солгал, а то, что многие европейские страны поддержали Терезу Мэй , не увидев никаких доказательств».

Джон Хамфрис (John Humphrys) в программе «Сегодня» задал вопрос: «Не удивляет ли вас заявление Портон-Даун, который сегодня утверждает, что может быть, этот яд вообще не из России?» (Мы еще вернемся к самому вопросу.) Теневой министр внутренних дел Диана Эббот (Diane Abbott) ответила ему: «Меня удивляет то, что очень многие люди с готовностью заявили средствам массовой информации, что это несомненно был Путин».

За границей эти новости тоже обсуждали. В Германии заместитель председателя правящего ХДС Армин Лашет (Armin Laschet) спросил в Твиттере: «Если одна страна требует от всех членов НАТО солидарности, то не должна ли она представить какие-то доказательства?» И это была лишь вершина айсберга.

А потом выяснилось, что Форин-офис 22 марта написал свой собственный твит о том, как ученые из Портон-Даун «однозначно указали на то, что использованное в Солсбери вещество является боевым нервно-паралитическим газом российского производства». Вчера этот твит удалили, но российское посольство в Лондоне и прочие очень громко раструбили об этом.

Я не фанат Джонсона, но когда читаешь его интервью, то понимаешь: он делает не совсем то, в чем его обвиняют другие. Вопрос звучал так: «Вы утверждаете, что отравляющее вещество „Новичок“ было сделано в России. Как вам удалось выяснить это в столь короткое время? У Британии есть образцы?» Джонсон ответил: «Позвольте внести ясность. Когда я смотрю на доказательства, я имею в виду, что люди из лаборатории Портон-Даун…» Прозвучал новый вопрос: «Так у них есть образцы?» Ответ: «Есть. И они были абсолютно категоричны, я сам спрашивал того человека: „Вы уверены?“ И он сказал, что никаких сомнений нет».

А теперь обратимся к интервью Эйткенхеда «Скай Ньюс» (Sky News), в котором он сказал, что это вещество определенно является боевым отравляющим веществом нервно-паралитического действия «Новичок», а потом добавил: «Мы не установили точно источник, но мы передали научную информацию правительству, которое затем использовало ряд других источников, в том числе, разведывательных, чтобы сделать выводы». Он также заявил, что для создания отравляющего вещества «Новичок», которое изобретено в России, требуются «самые современные методы, что по силам только государственной организации». Вопреки заявлениями Хамфрис и прочих, он НЕ СКАЗАЛ, что «может быть, этот яд вообще не из России». Совершенно очевидно, что Эйткенхед считает источником «Новичка» Россию.

Что касается твита Форин-офиса, то там говорится (как мне кажется, правдиво), что это было ошибочное краткое изложение речи британского посла в Москве Лори Бристоу (Laurie Bristow). Итак, что мы имеем? Мы имеем неуклюжесть и несуразность, с которой появилась вся эта информация, ужасным образом совпавшая по времени с переговорами в ОЗХО. За это надо обязательно щелкнуть правительство по носу. Но еще мы имеем довольно прочную уверенность экспертов и политиков в том, что примененное в Солсбери вещество появилось из России, а применила его некая государственная организация. Таким образом, вероятность того, что «Новичок» был сделан в другой стране, а не в России, близка к нулю.

А теперь следите за мыслью. Некто подумал, что это нормально, когда жителя Британии убивают на британской земле нервно-паралитическим отравляющим веществом. Это единственная мысль, которая имеет значение. По словам профессора Сергея Караганова, который вчера выступил на Би-Би-Си, этот таинственный некто, скорее всего, британец или «один из британских друзей, которым нужен кризис». Возможно, он имел в виду ЕС , ведь русские не любят ЕС. Этот профессор Караганов не абы кто. В современной России он почти Генри Киссинджер — высокопоставленный ученый, уважаемый советник, которого ценят, плодовитый автор и мыслитель. Поэтому, когда слышишь абсурдную конспирологическую чушь из уст этого человека, возникает впечатление, что достопочтенный ученый типа сэра Яна Кершоу (Ian Kershaw) утверждает, будто теракты 11 сентября — дело рук американских властей. Караганов вряд ли в это верил, и тем не менее, он это сказал.

По разным причинам на Западе слишком много людей, которые закрывают глаза себе и другим, не желая видеть причастность России к этому преступлению. Среди них есть пацифисты, страшащиеся ядерной войны; есть антиимпериалисты, для которых Запад является величайшим врагом нашего мира; есть деловые круги (типа того немецкого политика с аккаунтом в Твиттере), опасающиеся последствий ухудшения отношений с Россией; а есть и заблуждающиеся оппозиционеры, которые обвиняют собственное государство во всем и не верят ему ни в чем.

Все эти люди должны кое-что понять. Россия ведет не их игру. Россия преследует собственные интересы, делая это безжалостно и неумолимо, эксплуатируя сомнения Запада в себе самом и его самокритику. Когда Россия совершает зверское преступление или допускает кровавую ошибку, она ставит палки в колеса расследования, затягивает следствие и засоряет атмосферу конспирологической пылью. Поэтому сегодня высокой травой поросли могилы тех 298 человек, которые летели на самолете Малайзийских авиалиний, сбитом российской ракетой, которая летом 2014 года была передана пророссийским сепаратистам.

Может, профессор Караганов и поддерживает пропагандистскую чушь, но он далеко не глупый человек. В своем прошлогоднем очерке под заголовком «Победа России и новый концерт наций» он написал, что в 2014 году перечитал «Войну и мир», и его поразила одна фраза, которую раньше он почему-то не замечал: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть». «Я понял, что Россия полна решимости и будет выигрывать», — заявил он.

С ним трудно не согласиться, если посмотреть на то, насколько Западу не хватает решимости.

Комментарии читателей

Margot Да, полезных идиотов много. И это не только очевидные идиоты. Меня поражает вот что. В России СМИ с готовностью и энтузиазмом поддерживают Путина, выдвигая довод о том, что Британия сама могла изготовить «Новичок». Однако здесь мы обнаруживаем нечто прямо противоположное. СМИ, в рядах которых есть выдающиеся личности типа Джоша Суини, с чрезмерной готовностью наступают на собственные грабли. Они настойчиво задают вопросы министру безопасности, но практически не слушают его ответы, а потом не публикуют их в своих сводках новостей. Почему так? Что случилось с британской прессой и средствами массовой информации, которые так часто выступают против правительства любого толка? Конечно, есть и некоторые достойные исключения. Но такое недоверие к государству зачастую необоснованно и равноценно, если можно так выразиться, «неосознанной предвзятости».

Gerry Великолепная статья. Все кратко и по сути. Проблема здесь в том, что агрессор (Россия) хитрый и умный, он вооружен пропагандой и средствами массовой информации, а у жертвы (Британии) на шее сидят зачастую наивные и гоняющиеся за сенсациями СМИ, которые по всей видимости считают, что у русских отношение к правде такое же, как и у нас. Русские выбрали нашу страну для совершения своего зверского преступления из-за того, что считают нас слишком мягкими и слабыми. К сожалению, многое говорит о том, что они правы. Но я полагаю, что теперь мы стали мудрее, несмотря на «полезных идиотов» в нашей пресс, СМИ и даже в парламенте.

Madeleine Richardson Отличная статья, а у России имеется богатый опыт. В 2004 году Ющенко стал жертвой покушения на убийство (это было отравление). По словам экспертов, его отравили ядом диоксином за ужином, и диоксин был «такого высокого качества, что его несомненно сделали в лаборатории». Ющенко сам указал на троих человек, которые сидели с ним за столом. Все они были в России, а одному из них, бывшему заместителю руководителя украинской службы безопасности Владимиру Сацюку, было предоставлено российское гражданство. Москва отказалась экстрадировать его на Украину . Путин заявляет, что здравый смысл должен восторжествовать. Он может восторжествовать, если Кремль прекратит вести себя как семейство Борджиа, устраивавшее банкеты для своих врагов. А тем безнадежно наивным людям, которые не хотят признавать упрямые факты, я хочу задать вопрос: если не русские, то кто таит смертельную злобу на уехавших из России людей?

Bob Borsley Путинская диктатура, как и СССР, совершает преступления, а потом лжет о них. СССР 50 лет лгал о расстреле в Катыни, и правда вышла наружу только в короткий период гласности. Непонятно, насколько долговечной окажется сегодняшняя ложь, но чтобы окончательно разрушить ее, наверняка понадобится еще один период гласности.