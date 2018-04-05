Летучая змея напугала австралийских школьников

Австралийские школьники испугались змеи, перелетевшей с одного дерева на другое. На видео обратило внимание местное издание Sunshine Coast Daily.

Ученики одной из школ в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, обнаружили на одном из деревьев на школьном дворе змею. Один из сотрудников учебного заведения попытался сбить рептилию с веток на землю, однако испуганная змея вместо этого перепрыгнула на соседний куст и пропала.

Змеелов Лэчи Гилдинг (Lachie Gilding) объяснил, что змеи таким образом спасаются от неминуемой опасности. «Да, время от времени змеи прыгают и летают. Если у них не остается другого выхода, они идут на это», — отметил он.

В начале апреля сообщалось об австралийце, которому в штанину забралась смертельно ядовитая змея. Мужчина перепугался, но сумел самостоятельно вытащить ее.