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Летучая змея напугала австралийских школьников
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Летучая змея напугала австралийских школьников 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Австралийские школьники испугались змеи, перелетевшей с одного дерева на другое. На видео обратило внимание местное издание Sunshine Coast Daily.
Ученики одной из школ в прибрежном районе Саншайн-Кост, штат Квинсленд, обнаружили на одном из деревьев на школьном дворе змею. Один из сотрудников учебного заведения попытался сбить рептилию с веток на землю, однако испуганная змея вместо этого перепрыгнула на соседний куст и пропала.
Змеелов Лэчи Гилдинг (Lachie Gilding) объяснил, что змеи таким образом спасаются от неминуемой опасности. «Да, время от времени змеи прыгают и летают. Если у них не остается другого выхода, они идут на это», — отметил он.
В начале апреля сообщалось об австралийце, которому в штанину забралась смертельно ядовитая змея. Мужчина перепугался, но сумел самостоятельно вытащить ее.
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