Девушка из Ростова с космической внешностью стала участницей откровенного конкурса журнала MAXIM 

В Москве стартовал ежегодный конкурс Miss Maxim. Красотки со всей страны поборются за корону самой обаятельной и сексуальной и за возможность попасть на обложку сентябрьского номера журнала. Среди участниц конкурса — похожая на героиню мультфильма жительница Ростова Ирина Зерщикова.
Ирина приехала из Сальска, сейчас живет в Ростове
Ирина родилась в Сальске. Ей 24 года, она учится в РГЭУ (РИНХ), много читает и путешествует. Пройдет ли она в финал или нет, станет известно 21 мая, а пока дончанка участвует в онлайн-голосовании на официальном сайте конкурса. Заявки принимаются до 16 апреля. Сотню самых обаятельных и привлекательных пригласят на кастинг в Москву, где и пройдет основной этап.
Девушка любит участвовать в фотосессиях, в том числе свадебных
— Победительницу выберут 19 июля. Она получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, — станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM! Остальным финалисткам вручат призы от спонсоров, и они смогут попасть на страницы журнала, — ссообщают организаторы конкурса.
За дончанку можно проголосовать на официальном сайте конкурса
22 марта организаторы конкурса «Мисс Россия» объявили список из первых 43 девушек, которые поборются за звание самой красивой девушки страны в 2018 году. Всего их будет 50. Среди участниц — 18-летняя ростовчанка Арина Гладкова.