Девушка из Ростова с космической внешностью стала участницей откровенного конкурса журнала MAXIM

Москве стартовал ежегодный конкурс Miss Maxim. Красотки со всей страны поборются за корону самой обаятельной и сексуальной и за возможность попасть на обложку сентябрьского номера журнала. Среди участниц конкурса — похожая на героиню мультфильма жительница Ростова Ирина Зерщикова.

Ирина приехала из Сальска , сейчас живет в Ростове

Ирина родилась в Сальске. Ей 24 года, она учится в РГЭУ (РИНХ), много читает и путешествует. Пройдет ли она в финал или нет, станет известно 21 мая, а пока дончанка участвует в онлайн-голосовании на официальном сайте конкурса. Заявки принимаются до 16 апреля. Сотню самых обаятельных и привлекательных пригласят на кастинг в Москву, где и пройдет основной этап.

Девушка любит участвовать в фотосессиях, в том числе свадебных

— Победительницу выберут 19 июля. Она получит корону, подарки от спонсоров и, самое главное, — станет героиней обложки сентябрьского номера MAXIM! Остальным финалисткам вручат призы от спонсоров, и они смогут попасть на страницы журнала, — ссообщают организаторы конкурса.

За дончанку можно проголосовать на официальном сайте конкурса