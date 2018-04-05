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В Швейцарии на аукцион выставили один из наиболее ценных бриллиантов
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В Швейцарии на аукцион выставили один из наиболее ценных бриллиантов 

ТАСС 2 часа назад
ЖЕНЕВА, 5 апреля. /ТАСС/. Синий бриллиант, принадлежавший многим монаршим особам Европы, выставлен на торги в Женеве. Стартовая цена лота составляет $3,5 млн Об этом сообщил английский торговый дом Sotheby's.
Бриллиант чуть более 6 карат выставляется на аукционе впервые. Драгоценный камень был обнаружен в 1715 году на алмазных копях Голконды в Индии. В августе того же года итальянка Изабелла Фарнезе (1692-1766) получила его в качестве подарка к свадьбе с королем Испании Филиппом V (1683-1766).
"Невероятная судьба синего бриллианта Фарнезе делает его одним из наиболее привлекательных с исторической точки зрения драгоценных камней в мире", — полагает председатель европейского отделения Sotheby's Филипп фон Вюртемберг.
В течение трех столетий сокровище переходило в качестве подарка от одного королевского дома к другому, путешествуя в специальной шкатулке по Европе — в Испанию, Францию, Италию и Австрию. Владели драгоценным камнем представители династий Бурбонов и Габсбургов.
Практически все это время о существовании бриллианта, как сообщается в пресс-релизе, знал лишь узкий круг владевших им монархов, а также фамильные ювелиры. История бриллианта Фарнезе стала известна благодаря записям Марии Анны Австрийской (1882-1940) из рода Габсбургов.
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