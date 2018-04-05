В Швейцарии на аукцион выставили один из наиболее ценных бриллиантов

ЖЕНЕВА, 5 апреля. / ТАСС /. Синий бриллиант, принадлежавший многим монаршим особам Европы, выставлен на торги в Женеве. Стартовая цена лота составляет $3,5 млн Об этом сообщил английский торговый дом Sotheby's.

Бриллиант чуть более 6 карат выставляется на аукционе впервые. Драгоценный камень был обнаружен в 1715 году на алмазных копях Голконды в Индии . В августе того же года итальянка Изабелла Фарнезе (1692-1766) получила его в качестве подарка к свадьбе с королем Испании Филиппом V (1683-1766).

"Невероятная судьба синего бриллианта Фарнезе делает его одним из наиболее привлекательных с исторической точки зрения драгоценных камней в мире", — полагает председатель европейского отделения Sotheby's Филипп фон Вюртемберг.

Италию и В течение трех столетий сокровище переходило в качестве подарка от одного королевского дома к другому, путешествуя в специальной шкатулке по Европе — в Испанию, Францию Австрию . Владели драгоценным камнем представители династий Бурбонов и Габсбургов.

Практически все это время о существовании бриллианта, как сообщается в пресс-релизе, знал лишь узкий круг владевших им монархов, а также фамильные ювелиры. История бриллианта Фарнезе стала известна благодаря записям Марии Анны Австрийской (1882-1940) из рода Габсбургов.