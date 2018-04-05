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«Все из-за ботокса»: интернет-пользователи перепутали Алсу с Аликой Смеховой
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«Все из-за ботокса»: интернет-пользователи перепутали Алсу с Аликой Смеховой 

Passion.ru 44 минуты назад
Фото: Passion.ru
Алсу решила поделиться с фолловерами фотографией со съемок нового клипа «Не молчи», однако многие подписчики раскритиковали звезду, поскольку… не узнали ее на снимке. Интернет-пользователи даже обвинили Алсу в злоупотреблении уколами красоты.
«Не могу понять что с лицом у Алсу — то ли возраст то ли уколы красоты…» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), «Алсу, пожалуйста не делайте ничего больше на лице, другая становишься и той Алсу осталось мало, красота и так у вас красивая», «Вы стали похожи на Алику Смехову», «Постарела крошка, а жаль!» — написали комментаторы в Instagram Алсу.
Напомним, два года назад исполнительница стала многодетной мамой — она родила супругу Яну Абрамову сына Рафаэля. У пары также есть дочки Сафина и Микелла.
Фото: Instagram
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