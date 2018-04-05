«Не боитесь, что съест?»: Юлия Чичерина подружилась с рысью

Известная рок-певица Юлия Чичерина поразила своих поклонников в социальных сетях, выложив в микроблог фотографию, на которой предстала в компании рыси. При этом снимок был сделан в домашней обстановке, что только подогрело интерес фанатов исполнительницы к этой публикации.

Российская певица, автор и исполнительница своих песен регулярно делится с поклонниками снимками в компании животных. Ее микроблог пестрит фотографиями, на которых женщина запечатлена с собаками или лошадьми. Но сейчас Чичерина пошла еще дальше и продемонстрировала Интернет-пользователям рысь, с которой певица мирно устроилась на диване. «Кошка-друг человека», — переиначила известную поговорку Юлия в комментарии к посту.

Такое соседство певицы и большой кошки в кадре не осталось без внимания поклонников Чичериной. Многие из них начали беспокоиться за здоровье своего кумира, справедливо посчитав рысь довольно опасным «другом». Другие же забросали артистку вопросами по поводу приобретения нового питомца. А третьи и вовсе нашли в героях фотографии какие-то общие черты. «Без кота и жизнь не та» «Это рысь? Не боитесь, что съест?» «Юля, она прямо Ваша? Или просто попозировали?» «Какая киса красивая!» «Опасная киса…» «А вы даже чем-то похожи!» «Доброго времени суток. Юля у вас новый питомец?» «Вот это киса!» Кстати, так и не получив ответы на свои вопросы, фанаты Юлии посчитали, что она действительно завела в своем доме рысь. Они, отдав должное красоте большой кошки, все же заметили, что такие животные должны жить в природе, а не в домашних условиях.