Mafia state: немецкий политик пригвоздил Британию к позорному столбу

Знакомьтесь, Вилли Виммер. Бывший видный деятель Парламентской ассамблеи ОБСЕ , член партии Христианско-демократический союз, экс-депутат бундестага и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ . Приставка «экс» в данном случае не должна смущать — речь идет об известном и уважаемом немецком политике. Этот человек приезжал в Крым , чтобы собственными ушами услышать мнения жителей полуострова о его возвращении в Россию . И теперь он выступил с очень жестким заявлением по поводу действий Лондона в связи с так называемым «делом Скрипалей».

В беседе с RT он заявил, что выдвигая абсолютно голословные обвинения в отношении Москвы Великобритания ведет себя как мафиозное государство. Действия правительства, считает Виммер, противоречат всем европейским и международным правилам и нормам. К тому же Даунинг-стрит откровенно «эксплуатирует солидарность», которая является основой ЕС НАТО . Надо сказать, немецкий политик попал в самую точку. Выразился максимально лаконично и при этом очень емко.

Чем как не эксплуатацией солидарности была коллективная высылка российских дипломатов? Да еще и под давлением, как выяснилось из примера с Австрией , которая — наряду с некоторыми другими — в результате отказалась подключиться ко всей этой абсурдной истории. А версии отравления? Сюжетов на эту тему уже столько, что позавидовали бы Чехов с Аверченко. И ручка дверей дома, и ручка автомобиля, и вентиляционная система автомобиля, и гречка, и косметичка, и перевозимая в чемодане одежда, и бог весть что и еще вплоть до таинственных попутчиков одной из жертв. В результате нет даже косвенных подтверждений того, что Россия не то что к самому отравлению, а даже к производству ядовитого вещества имела хоть какое-то отношение.

Сотрудничать с Москвой, как того и требует международная практика, Лондон категорически отказывается. Зато сыпать обвинениями продолжает, пытаясь вовлечь в ореол своего сумасшествия все новые страны. И по-прежнему никаких фактов. Но фактов, с другой стороны, ждут те, кто привык доверять своим глазам и ушам, логике, здравому смыслу, объективному подходу и прочим «благоглупостям». В них, похоже, на Западе полностью отпала необходимость. Как сказал один российский политолог, человечество усилиями Вашингтона и Лондона следует по регрессивному маршруту и ввергается в «новую старую эпоху» религиозных войн. А в вере, как известно, важно только сама вера.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.