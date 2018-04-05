СР предлагает доработать стандарт развития конкуренции в стройподрядах

"Считаем, что стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации требует доработки. Необходимо прописать, что среди участников конкурсов на государственные и муниципальные строительные подряды должно быть не менее одной компании из другого субъекта федерации и одной компании из другого федерального округа", — сказал Миронов в четверг на заседании Госсовета.

Он пояснил, что сейчас строительный комплекс, по данным ФАС, лидирует по количеству картельных соглашений при получении подрядов для государственных и муниципальных нужд. Также политик, ссылаясь на информацию Национального объединения строителей, сообщил, что в отдельных регионах до 95% строительного рынка занимает одна компания, монополия которой основана на отношениях с региональной властью.

"По данным министерства строительства, 98% застройщиков строят только в своем, так сказать, «домашнем» федеральном округе. Создание институтов саморегулирования отрасли тоже не привело к оживлению конкуренции, скорее наоборот", — уточнил лидер СР.