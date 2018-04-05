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СР предлагает доработать стандарт развития конкуренции в стройподрядах
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СР предлагает доработать стандарт развития конкуренции в стройподрядах 

РИА Недвижимость 2 часа назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В "Справедливой России" предлагают доработать стандарт развития конкуренции, предусмотрев правило участия в конкурсах на государственные и муниципальные строительные подряды не менее чем по одной компании из другого региона и другого федерального округа, сообщил лидер партии и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.
"Считаем, что стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации требует доработки. Необходимо прописать, что среди участников конкурсов на государственные и муниципальные строительные подряды должно быть не менее одной компании из другого субъекта федерации и одной компании из другого федерального округа", — сказал Миронов в четверг на заседании Госсовета.
Он пояснил, что сейчас строительный комплекс, по данным ФАС, лидирует по количеству картельных соглашений при получении подрядов для государственных и муниципальных нужд. Также политик, ссылаясь на информацию Национального объединения строителей, сообщил, что в отдельных регионах до 95% строительного рынка занимает одна компания, монополия которой основана на отношениях с региональной властью.
"По данным министерства строительства, 98% застройщиков строят только в своем, так сказать, «домашнем» федеральном округе. Создание институтов саморегулирования отрасли тоже не привело к оживлению конкуренции, скорее наоборот", — уточнил лидер СР.
РИА Недвижимость: последние новости
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