Миронов предложил изменить условия конкурсов для застройщиков

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил расширить состав участников конкурсов на государственные и муниципальные строительные подряды. Об этом он заявил на заседании Госсовета, которое прошло в четверг, сообщается на сайте партии.

По мнению политика, это поможет снизить максимальный уровень картелизации на строительном рынке.

«За разговорами о конкуренции на этом рынке идёт неприкрытая картелизация, распределение подрядов между своими под маской конкурсных процедур. Это настоящий бич отрасли, особенно на региональном уровне», — приводятся на сайте слова Миронова.

Строительный комплекс лидирует по числу картельных соглашений при получении подрядов для государственных и муниципальных нужд, указал парламентарий. В связи с этим политик предложил доработать стандарт развития конкуренции в регионах.

«Необходимо прописать, что среди участников конкурсов на государственные, муниципальные строительные подряды должно быть не менее одной компании из другого субъекта Федерации и одной компании из другого федерального округа. Это станет надёжным средством от отраслевой автаркии и непрозрачности на региональных рынках», — отметил парламентарий.