Владимир Путин «предъявил» региональным властям протекцию «фирмешек, ГУПов и МУПов»

Выступая на заседании Государственного совета, посвященном развитию конкуренции, президент РФ Владимир Путин отметил, что в последнее время фиксируется «не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей».

Он привел данные, согласно которым по итогам прошлого года в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства доля со стороны региональных и муниципальных органов власти составляет 98,8 процента нарушений и лишь 1,2 приходится на Федеральные органы власти.

«О чем это говорит?», — обратился к собравшимся глава государства. И сам же констатировал: «Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается».

В том, чтобы «порадеть родному человечку, своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам», по словам президента, власти на местах уже не видят «ничего страшного» и считают это «какой-то ерундой».