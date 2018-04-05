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Владимир Путин «предъявил» региональным властям протекцию «фирмешек, ГУПов и МУПов»
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Владимир Путин «предъявил» региональным властям протекцию «фирмешек, ГУПов и МУПов» 

Интересант 2 часа назад
Выступая на заседании Государственного совета, посвященном развитию конкуренции, президент РФ Владимир Путин отметил, что в последнее время фиксируется «не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей».
Он привел данные, согласно которым по итогам прошлого года в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства доля со стороны региональных и муниципальных органов власти составляет 98,8 процента нарушений и лишь 1,2 приходится на Федеральные органы власти.
«О чем это говорит?», — обратился к собравшимся глава государства. И сам же констатировал: «Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается».
В том, чтобы «порадеть родному человечку, своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам», по словам президента, власти на местах уже не видят «ничего страшного» и считают это «какой-то ерундой».
«На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный», — заявил Путин, в очередной раз подчеркнув, что развитие конкуренции — это непременное условие выполнения стоящих перед Россией задач, сформулированных в его недавнем Послании Федеральному собранию.
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