Ещё
Глушаков поздравил Федуна с днём рождения, пожелав побед в бизнесе и быть лучшим
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глушаков поздравил Федуна с днём рождения, пожелав побед в бизнесе и быть лучшим 

Чемпионат.com 1 час назад
Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил президента столичной команды Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня Федуну исполняется 62 года.
«Леонид Арнольдович, от лица команды поздравляю вас с днём рождения! Долгих лет, семейного счастья и продолжать побеждать в бизнесе и быть лучшим! Надеюсь, в конце сезона сможем вместе угостить всех ребят из команды, кто ещё не пробовал чудо-напитка из Миллерово, и выпить за победы «Спартака» и ваше здоровье!» — написал Глушаков в «Инстаграме».
Чемпионат.com: последние новости
Президент «Адмирала» Юсупов задержан на 48 часов по делу о хищении Мария Шарапова практически не скрывает отношения с Александром Гилксом Виталий Волочай рассказал о причинах ухода из RuHub
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила280
В России введут новую меру пресечения48
Войска ВВО подняты по тревоге122
«Крым захватим танками»410
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова136
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение