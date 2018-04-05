Глушаков поздравил Федуна с днём рождения, пожелав побед в бизнесе и быть лучшим 

Полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков поздравил президента столичной команды Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня Федуну исполняется 62 года.
«Леонид Арнольдович, от лица команды поздравляю вас с днём рождения! Долгих лет, семейного счастья и продолжать побеждать в бизнесе и быть лучшим! Надеюсь, в конце сезона сможем вместе угостить всех ребят из команды, кто ещё не пробовал чудо-напитка из Миллерово, и выпить за победы «Спартака» и ваше здоровье!» — написал Глушаков в «Инстаграме».