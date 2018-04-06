Мэр Казани готов построить сыну дом рядом с мусоросжигающим заводом 

Мэр Казани Ильсур Метшин готов построить сыну дом в радиусе 5 км от будущего мусоросжигающего завода.
«У меня четверо детей. Достаточно, если один будет жить в Николаевке?» — заявил градоначальник на встрече с жителями села Осиново и микрорайона «Салават Купере». Так он отреагировал на вопрос одной из участниц дискуссии: «Если завод такой безопасный, почему вы сюда не переедете?». Метшин готов поселить сына около «мусорного» завода, если это успокоит казанцев, сообщает «Татарстан 24».
Этой осенью в селе Осиново (недалеко от Казани) начнется строительство мусоросжигающего завода. Многие против. Руководство Татарстана надеется доказать населению, что предприятие будет безопасным. Группу казанских активистов свозят в Европу, чтобы показать аналогичный «мусорный» завод.
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