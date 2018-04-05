В Ингушетии начали отбирать присяжных для рассмотрения уголовных дел 

Власти Ингушетии и администрации муниципалитетов начали составлять списки потенциальных присяжных, которых будут привлекать к участию в судебных заседаниях после 1 июня.
«По информации, поступившей из регионального правительства, указанные списки будут утверждены и направлены в соответствующие суды республики не позднее 1 мая 2018 года», — сообщил председатель Верховного суда республики Ибрагим Фаргиев. Его слова передаются на сайте регионального правительства.
Согласно федеральному закону № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей», с 1 июня 2018 года районные и городской суды начнут рассматривать отдельные категории уголовных дел с участием присяжных заседателей.