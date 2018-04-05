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Археологи находят на строящейся трассе «Таврида» античные артефакты
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Археологи находят на строящейся трассе «Таврида» античные артефакты 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экспедиция археологов, проводящих раскопки на строящейся трассе «Таврида» под Севастополем, находит следы древних поселений и курганов. Заместитель руководителя экспедиции, кандидат исторических наук Ирина Рукавичникова рассказала «ФедералПресс», что чаще всего они находят амфоры, глиняную посуду, монеты и браслеты времен Античности, римского периода — I века до н. э. и I-III веков н. э.
«Самые интересные поселения сейчас только начинают разрабатываться. Поэтому, я думаю, самые значимые находки еще впереди», — рассчитывает она.
Все артефакты они планируют передать в музей-заповедник «Херсонес-Таврический». По словам научных работников, на седьмом участке ученые планируют исследовать около семи поселений, десяток курганов и несколько хуторов.
«Сегодня мы обнаружили останки русского моряка в кителе с патронами. Времен Великой отечественной войны. Медальона, по которому можно было опознать, к сожалению не было», — говорит археолог.
Ученые говорят, что до строительства трассы «Таврида» эти земли практически не изучались. Археологическая экспедиция завершится уже в 2018 году.
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