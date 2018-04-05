Археологи находят на строящейся трассе «Таврида» античные артефакты

Экспедиция археологов, проводящих раскопки на строящейся трассе «Таврида» под Севастополем , находит следы древних поселений и курганов. Заместитель руководителя экспедиции, кандидат исторических наук Ирина Рукавичникова рассказала «ФедералПресс» , что чаще всего они находят амфоры, глиняную посуду, монеты и браслеты времен Античности, римского периода — I века до н. э. и I-III веков н. э.

«Самые интересные поселения сейчас только начинают разрабатываться. Поэтому, я думаю, самые значимые находки еще впереди», — рассчитывает она.

Все артефакты они планируют передать в музей-заповедник «Херсонес-Таврический». По словам научных работников, на седьмом участке ученые планируют исследовать около семи поселений, десяток курганов и несколько хуторов.

«Сегодня мы обнаружили останки русского моряка в кителе с патронами. Времен Великой отечественной войны. Медальона, по которому можно было опознать, к сожалению не было», — говорит археолог.

Ученые говорят, что до строительства трассы «Таврида» эти земли практически не изучались. Археологическая экспедиция завершится уже в 2018 году.