На дорогах Зеленограда пройдет очередной рейд «Ваш пассажир — ребенок!»

Сотрудники автоинспекции проведут на территории округа общегородское профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок!».

Как сообщили в отдельной роте ДПС ГИБДД Зеленограда, мероприятие пройдет с 5 по 13 апреля 2018 года и будет направлено на профилактическую работу с родителями в рамках применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортном средстве.

«Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы будет обращено на использование автомобилистами детских удерживающих устройств. С целью повышения безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД проведут профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей», — рассказали в дорожной полиции.