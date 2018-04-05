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Сотрудникам центра соцобслуживания в Останкине напомнили правила пожарной безопасности
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Сотрудникам центра соцобслуживания в Останкине напомнили правила пожарной безопасности 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Профилактическую беседу с сотрудниками останкинского центра социального обслуживания провел на минувшей неделе старший инженер 3 РОНПР МЧС по СВАО Сергей Гаранян.
— На социальных работниках лежит огромная ответственность по обеспечению безопасности пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможности. Им чаще, чем обычно, необходимо напоминать своим подопечным основные требования безопасности. Например, не пользоваться неисправной бытовой техникой, не обогревать помещения с помощью плит, тщательно следить за состоянием электропроводки, — говорит Гаранян.
Он попросил напоминать каждому, что возможно по соседству проживает человек с ограничением возможностей, а значит, в случае ЧП ему потребуется посторонняя помощь. (иб)
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