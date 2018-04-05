Сотрудникам центра соцобслуживания в Останкине напомнили правила пожарной безопасности

Профилактическую беседу с сотрудниками останкинского центра социального обслуживания провел на минувшей неделе старший инженер 3 РОНПР МЧС по СВАО Сергей Гаранян.

— На социальных работниках лежит огромная ответственность по обеспечению безопасности пожилых людей и лиц с ограниченными физическими возможности. Им чаще, чем обычно, необходимо напоминать своим подопечным основные требования безопасности. Например, не пользоваться неисправной бытовой техникой, не обогревать помещения с помощью плит, тщательно следить за состоянием электропроводки, — говорит Гаранян.

Он попросил напоминать каждому, что возможно по соседству проживает человек с ограничением возможностей, а значит, в случае ЧП ему потребуется посторонняя помощь. (иб)