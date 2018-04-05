Неделя науки в СГЭУ обещает немало открытий

И в этом году они намерены затронуть темы, которые будут полезны и интересны представителям различных сфер общества: бизнесу, органам власти и просто желающим понять, как жить в современных экономических реалиях.

Так, на пленарном заседании, 9 апреля, участники форума обсудят стратегию развития России , пределы ее экономического роста и возможности преодоления стагнации, проблемы мировой экономики и место России в условиях современной глобальной неопределенности. А также о необратимой и уже наступившей во многих сферах цифровизации экономики. Кроме того, совместно с представителями банковской сферы проанализируют цифровые технологии в финансовых отношениях, обсудят денежно-кредитную политику Центрального банка РФ на современном этапе.

В работе форума традиционно участвует и студенческое научное сообщество СГЭУ, поднимая самые разные темы — от криптовалют как феномена цифровой экономики до новых подходов к налогообложению самозанятых граждан.

Как уже было сказано, форум продлится пять дней, и каждый день в стенах СГЭУ будет работать до девятнадцати различных секции и мастер-классов. Например, можно будет погрузиться в набирающую сегодня популярность методику работы с научными текстами — технику медленного чтения. Вместе с модератором желающие смогут более глубоко осмыслить фрагменты научной литературы. Или интересная для широкого круга людей тема об особенностях финансовой системы, в частности, как не стать жертвами мошенников. Планируется панельная дискуссия с размышлениями о мире в год 100-летия Гражданской войны в России. Специалисты разного профиля — историки, лингвисты, культурологи, экономисты — обсудят влияние событий 1918–1922 годов на формирование нового мира.

И это только несколько вопросов первого дня работы форума, остальные — не менее насыщенные и актуальные: экспертные оценки на предмет функционирования государственно-частного партнерства в регионе, проблемы статистики в цифровой экономике. Практикующих инвесторов может заинтересовать круглый стол по вопросам инвестирования в фондовый рынок России, рассказ о методике, которая предостережет от ненужных вложений.

Пензой, Также интерес широкой аудитории должен вызвать телемост с Казанью Омском под названием «От логистики до нейромаркетинга» о том, как применение современных инструментов и методов нейромаркетинга позволит модернизировать возможности логистики и маркетинга в профессиональной среде.

Кроме того, влияние санкций на потребительский рынок России обсудят с представителями бизнеса, торговыми сетями, туристическими компаниями.

И наконец, почему наука снова в моде, проблема подготовки кадров в условиях цифровой экономики. Эти и многие другие актуальные вопросы экономического развития будут подробно и разносторонне затронуты на международном форуме в СГЭУ.

Подробная программа форума — на официальном сайте университета: http://www.sseu.ru/sites/default/files/2018/03/nedelya_nauki_2018_1.pdf.