Денис Мацуев выберет облик нового зала Свердловской филармонии

Пианист-виртуоз Денис Мацуев выберет, как будет выглядеть новый зал Свердловской государственной академической филармонии. В региональном минстрое уже запустили конкурс на лучшую архитектурно-строительную концепцию будущего здания, об этом сообщает в четверг, 5 апреля, «АиФ-Урал»

Региональный Минстрой начал прием заявок на конкурс по созданию архитектурно-строительной концепции нового зала Свердловской филармонии. Прием заявок будет осуществляться до 16 апреля. Затем до 30 апреля пройдет квалификационный отбор, по результатам которого жюри определит 10 финалистов. Второй этап продлится до 30 июля. Участники разработают конкурсные предложения, из которых впоследствии жюри выберет три лучших.

Премиальный фонд конкурса составит 10 млн рублей. Эти деньги разделят между тремя победителями. Участник, занявший первое место, получит 7 млн рублей, второе — 2 млн рублей и третье — 1 млн рублей.

Согласно документации, новый зал должен будет появиться в квадрате улиц Клары Цеткин, Тургенева, Первомайская, Карла Либкнехта. Архитектурная концепция предполагает, что будет сохранено историческое здание филармонии и репетиционный корпус, а также появится еще одно сооружение. Новое здание вместит в себя концертный зал на 1600 мест и камерный — на 350.

Участникам предстоит разработать концепции по реконструкции существующего репетиционного блока, предложить варианты устройства фойе для артистов, придумать концепции для двух залов. При этом планируется, что архитекторы также должны будут предусмотреть подземную парковку со въездами со стороны улиц Карла Либкнехта и Первомайская, а также подземный переход вблизи двух этих улиц.