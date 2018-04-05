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В Ленобласти открылся центр первичной медико-санитарной помощи
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В Ленобласти открылся центр первичной медико-санитарной помощи 

Ivyborg.ru 2 часа назад
В рамках реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Ленинградской области создан региональный центр.
Региональный центр первичной медико-санитарной помощи занимается координацией работы медорганизаций и разработкой мер по устранению типовых проблем в учреждениях здравоохранения. Кроме того, центр тесно работает со всеми медицинскими организациями региона, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Центр находится по адресу: улица Лафонская, 6, Санкт-Петербург.
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