В Ленобласти открылся центр первичной медико-санитарной помощи

В рамках реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в Ленинградской области создан региональный центр.

Региональный центр первичной медико-санитарной помощи занимается координацией работы медорганизаций и разработкой мер по устранению типовых проблем в учреждениях здравоохранения. Кроме того, центр тесно работает со всеми медицинскими организациями региона, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях.