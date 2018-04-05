В Саратове глава муниципального образования лишился должности после сноса детсада

По данным пресс-службы прокуратуры Советского района Саратовской области, в ходе проверки надзорным ведомством было установлено, что глава администрации Пушкинского муниципального образования фактически являлся руководителем крестьянско-фермерского хозяйства своей супруги.

Помимо этого, лава администрации заключал муниципальные контракты с одним и тем же юридическим лицом на демонтаж здания бывшего детского сада, установку ограды кладбища, ремонта здания администрации, благоустройства пешеходной зоны и иные виды работ.

«Несмотря на то, что работы проведены не полностью, чиновник подписал акты о выполнении работ в полном объеме и выплатил бюджетные денежные средства, чем причинил ущерб бюджету Пушкинского муниципального образования на общую сумму более 2 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также стало известно, что злоумышленник заключил муниципальный контракт на демонтаж здания бывшего детского сада в поселке Пушкино, несмотря на то, что официального решения о сносе здания ни исполнительными, ни представительными органами местного самоуправления не принималось.

«Учитывая все обстоятельства, свидетельствующие о коррупционной составляющей в деятельности должностного лица администрации, прокурор внес главе Пушкинского муниципального образования представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции», — говорится в сообщении.

В связи с утратой доверия чиновник уволен с занимаемой должности.