Госдума одобрила новую меру пресечения 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в УПК новой меры пресечения — запрета определенных действий, передает АГН «Москва».
В частности, подозреваемому или обвиняемому может быть запрещено приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми, выходить из дома в определенные периоды времени, пользоваться средствами связи.
Суд может применять все эти запреты сразу или по отдельности. Кроме того, запрет определенных действий могут совмещать с домашним арестом или залогом.
В пояснительной записке к документу сказано, что он необходим для соблюдения прав человека, повышения эффективности уголовного преследования и сокращения репутационных потерь, связанных с жалобами россиян в Европейский суд по правам человека.