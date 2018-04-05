Госдума одобрила новую меру пресечения

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в УПК новой меры пресечения — запрета определенных действий, передает АГН «Москва»

В частности, подозреваемому или обвиняемому может быть запрещено приближаться к определенным объектам ближе установленного расстояния, общаться с определенными людьми, выходить из дома в определенные периоды времени, пользоваться средствами связи.

Суд может применять все эти запреты сразу или по отдельности. Кроме того, запрет определенных действий могут совмещать с домашним арестом или залогом.