На портале «Активный гражданин» началось голосование по проекту благоустройства сквера в районе Люблино

Голосование по выдвинутой идее благоустройства сквера между Кубанской и Тихой стартовало на портале «Активный гражданин». Жители района Люблино ответят, поддерживают ли они проект благоустройства. Как сообщили в пресс-службе «Активного гражданина», если большинство участников голосования решит, что благоустройство не нужно, то сквер останется прежним.

«В сквере может появиться пешеходная зона с дорожками и несколькими площадками для тихого отдыха. Для любителей собак проектом предусмотрена специальная площадка с тренажерами для животных», — сказано в сообщении пресс-службы.

Добавим, что пользователи кроме положительного и отрицательного ответов могут выбрать вариант «Эти вопросы должны решать специалисты». (мю)