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На портале «Активный гражданин» началось голосование по проекту благоустройства сквера в районе Люблино
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На портале «Активный гражданин» началось голосование по проекту благоустройства сквера в районе Люблино 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
Голосование по выдвинутой идее благоустройства сквера между Кубанской и Тихой стартовало на портале «Активный гражданин». Жители района Люблино ответят, поддерживают ли они проект благоустройства. Как сообщили в пресс-службе «Активного гражданина», если большинство участников голосования решит, что благоустройство не нужно, то сквер останется прежним.
«В сквере может появиться пешеходная зона с дорожками и несколькими площадками для тихого отдыха. Для любителей собак проектом предусмотрена специальная площадка с тренажерами для животных», — сказано в сообщении пресс-службы.
Добавим, что пользователи кроме положительного и отрицательного ответов могут выбрать вариант «Эти вопросы должны решать специалисты». (мю)
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