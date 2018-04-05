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Глава Росреестра: Бюджетные оценщики появятся во всех регионах страны
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Глава Росреестра: Бюджетные оценщики появятся во всех регионах страны 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
— С начала 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», который обязал проводить эту работу специальными уполномоченными юридическими лицами. Бюджетные учреждения, которые создаются в соответствии с законом, должны появиться в каждом регионе. На сегодняшний день такие бюджетные учреждения уже созданы более, чем в 40 субъектах. Ответственность за результат работы, безусловно, будет повышена. То есть это не какое-то физическое лицо проводит оценку, а целое юридическое лицо, которое еще к тому же учредил субъект Российской Федерации.
Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере РГ за 06.04.2018
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