Глава Росреестра: Бюджетные оценщики появятся во всех регионах страны 

— С начала 2017 года вступил в силу федеральный закон «О государственной кадастровой оценке», который обязал проводить эту работу специальными уполномоченными юридическими лицами. Бюджетные учреждения, которые создаются в соответствии с законом, должны появиться в каждом регионе. На сегодняшний день такие бюджетные учреждения уже созданы более, чем в 40 субъектах. Ответственность за результат работы, безусловно, будет повышена. То есть это не какое-то физическое лицо проводит оценку, а целое юридическое лицо, которое еще к тому же учредил субъект Российской Федерации.
Полностью интервью главы Росреестра Виктории Абрамченко читайте в номере РГ за 06.04.2018