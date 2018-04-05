Городские волонтеры проходят обучение

Летом столица примет чемпионат мира по футболу. Отряды городских волонтеров уже набран и рвется в бой. «Вечерка» встретилась с одним из волонтеров будущего спортивного состязания.

Москвич Артем Кусаков стал волонтером, еще когда учился в школе. Сейчас он без труда может показать дорогу любому болельщику, поймет иностранца, который говорит на английском с испанским акцентом, и ловко чеканит футбольный мяч.

— Первым моим мероприятием был Московский велопарад. Мне тогда очень понравилось помогать людям и принимать участие в общественной деятельности. Я был волонтером на Кубке конфедераций, который состоялся в Москве в прошлом году, а также принимал участие в акции «Бессмертный полк», — рассказывает Артем.

На Манежной площади туристы из Чили кутаются от столичной непогоды в сувенирные шарфы. Увидев волонтерскую форму Артема, тут же просят объяснить, как пройти до Большого театра. Неплохая тренировка перед испытанием чемпионатом.

— Информирование туристов — часть нашей работы, — поясняет он. — Мы должны помогать людям не только в ситуациях, связанных с чемпионатом, но и рассказывать, как добраться до гостиницы, стадиона, разных достопримечательностей. Поэтому мы, волонтеры, всегда в подобных случаях открываем карту Московского метрополитена и показываем путь.

Пока же добровольцы проходят обучение. Их знакомят с историей города, учат навыкам медицинской помощи, как общаться с «особенными» болельщиками.

Обязательное требование — знание английского языка на уровне не ниже среднего. А если в запасе есть еще немецкий, французский, китайский или какой-нибудь другой язык — это только в плюс кандидату в волонтеры.

Артему справиться с трудностями перевода помогают смекалка и… мобильный интернет.

— На крайний случай всегда есть и язык жестов, и приложения в смартфоне, поэтому контакт легко найти. Кроме того, у нас все линии метро разделены по номерам и цветам, и это помогает легче объяснить иностранцам дорогу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Заявки в ряды городских помощников подали около десяти тысяч москвичей. Самому старшему волонтеру — 86 лет. Большая часть добровольцев — студенты московских вузов.

ТРЕБУЮТСЯ НАВЫКИ

— Дружелюбие. Добрая улыбка, хорошее настроение и готовность помочь — то, без чего не может обойтись волонтер.

— Коммуникабельность. Волонтеры найдут общий язык с кем угодно. Их открытость притягивает людей.

— Знание английского языка. Без знания языка волонтеру будет трудно помочь иностранному болельщику.

— Саморазвитие. Волонтеры вносят большой вклад в развитие культуры и общества, и в то же время развиваются сами, получая новые знания и опыт общения с разными людьми.

РЕКОРДЫ

— 177 тысяч человек захотели быть волонтерами на ЧМ-2018, установив рекорд по самому большому числу заявок.

— В Пекине провели эксперимент по симуляции жизни на Луне. Четыре добровольца пробыли в изоляционной кабине 200 дней, установив мировой рекорд.

— Московские волонтеры в 2016 году приготовили греческий салат весом в 20 тонн. Блюдо вошло в Книгу рекордов Гиннесса.

ЦИФРЫ

1,7 миллиона билетов уже продано на матчи чемпионата мира по футболу — 2018.