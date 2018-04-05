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Беременна? Нюшу заметили в центре планирования семьи
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Беременна? Нюшу заметили в центре планирования семьи 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Не так давно Нюша рассказала в интервью, что постоянно думает о будущем материнстве и спокойно относится к слухам о своей беременности. Недавно эта информация вновь появилась в Сети, тем более что певица была замечена в одной из столичных женских консультаций.
Правда, сама звезда никак не прокомментировала свой визит — возможно, она приехала туда, чтобы поддержать кого-то из подруг или родственниц.
Напомним, Нюша вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова в прошлом году. До романа с этим мужчиной исполнительница встречалась с Егором Кридом.
Фото: Instagram
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