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На Дубнинской улице заделали дорожную яму
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На Дубнинской улице заделали дорожную яму 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На проезжей части Дубнинской улицы залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой ямы на полосе движения по направлению в центр.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«По указанному в обращении адресу проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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