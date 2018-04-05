На Дубнинской улице заделали дорожную яму 

На проезжей части Дубнинской улицы залатали дорожную яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой ямы на полосе движения по направлению в центр.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. директора ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«По указанному в обращении адресу проведены работы по локальному ямочному ремонту. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)