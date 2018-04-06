В Югре на 4% подорожали перелёты на вертолёте

Итогом заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа , прошедшего 5 апреля, стало установление фиксированного тарифа на перелёты и перевозки на воздушном транспорте — вертолёте.

Таким образом стоимость услуг, оказываемых компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги», подорожала в Берёзовском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах на 4%.

Ранее РСТ округа утвердило тариф на перевозки вертолётом ещё в двух районах. Так в Ханты-Мансийском районе процент увеличения стоимости не перешагнёт порог 4%, а в Сургутском — вовсе не произошло увеличения тарифа.

Тарифы на внутрирайонные перевозки устанавливаются на социально-ориентированном уровне.

Из бюджетов районов выделяют субсидии на удешевление перевозок.

Отметим, что вертолёт в отдаленных и труднодоступных районах округа является порой единственным доступным средством передвижения во время распутицы и даёт возможность циркулировать и осуществлять выезд из отдалённых и труднодоступных поселений.