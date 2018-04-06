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В Югре на 4% подорожали перелёты на вертолёте
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В Югре на 4% подорожали перелёты на вертолёте 

АиФ Югра 28 минут назад
Фото: АиФ Югра
Итогом заседания правления Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа, прошедшего 5 апреля, стало установление фиксированного тарифа на перелёты и перевозки на воздушном транспорте — вертолёте.
Таким образом стоимость услуг, оказываемых компанией «ЮТэйр — Вертолетные услуги», подорожала в Берёзовском, Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах на 4%.
Ранее РСТ округа утвердило тариф на перевозки вертолётом ещё в двух районах. Так в Ханты-Мансийском районе процент увеличения стоимости не перешагнёт порог 4%, а в Сургутском — вовсе не произошло увеличения тарифа.
Тарифы на внутрирайонные перевозки устанавливаются на социально-ориентированном уровне.
Из бюджетов районов выделяют субсидии на удешевление перевозок.
Отметим, что вертолёт в отдаленных и труднодоступных районах округа является порой единственным доступным средством передвижения во время распутицы и даёт возможность циркулировать и осуществлять выезд из отдалённых и труднодоступных поселений.
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